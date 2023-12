El Papa pide "absoluta transparencia" a trabajadores del Vaticano y que no cedan a "la insidia de la corrupción"

El Papa Francisco ha pedido "absoluta transparencia", fidelidad y honestidad a quienes trabajan para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, y que no cedan a "la insidia de la corrupción". Así lo señala en un discurso entregado este lunes a los miembros de la Oficina del Auditor General de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, a quienes ha recibido en el Vaticano. "Sé que ustedes dedican a ello una gran atención, con un trabajo cuyos frutos se gestionan al mismo tiempo con firmeza y con misericordiosa discreción, porque, sin perjuicio de la necesidad de absoluta transparencia en cada acción, los escándalos sirven más para llenar las páginas de los periódicos que para corregir en profundidad los comportamientos", señala en el texto entregado, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'. Además, les ha invitado "a ayudar a los responsables de la administración de los bienes de la Santa Sede a crear las garantías que puedan impedir, 'aguas arriba', que se materialice la insidia misma de la corrupción". Según ha indicado el Papa en su discurso, la independencia, la atención a las prácticas internacionales y la profesionalidad son los valores que caracterizan a la Oficina del Auditor General de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, instituida por Francisco en 2014 con el Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens. En cuanto a la independencia, Francisco ha precisado cómo esta Oficina no depende "jerárquicamente de otras entidades", lo cual, "lejos de significar arbitrariedad", se entiende como el ejercicio de "la responsabilidad de una acción siempre bien pensada e inspirada en el más alto principio de la caridad". "Es importante que el espíritu de corrección fraterna los guíe siempre, incluso cuando sea necesario señalar prácticas contables y administrativas que no se ajusten a las normas y situaciones a corregir", ha señalado. Francisco también se refiere al espíritu sinodal, para subrayar la importancia de la colaboración entre los Dicasterios de la Curia, "especialmente con los organismos económicos", evitando "competiciones que pueden convertirse fácilmente en rivalidad, incluso a nivel personal". En cuanto a la atención a las prácticas internacionales, el Pontífice ha precisado la importancia de "promover la aplicación de las mejores de ellas, para favorecer la equidad y alinearse con el resto de la comunidad internacional, siempre, claro está, que las normas no estén en contradicción con las enseñanzas de la Iglesia". El Papa también ha señalado la importancia de invertir en formación para "mantener elevados estándares profesionales", y en mantenerse al día para seguir "la continua evolución de las numerosas y complejas normas que regulan la revisión". Finalmente, Francisco ha subrayado el compromiso de algunos miembros de la Oficina en el comedor de Cáritas. "Muchas veces una sonrisa y una palabra valen más que un plato de pasta", ha afirmado.