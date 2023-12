El líder golpista de Níger asegura que la liberación de Bazoum es un "peligro" para la seguridad nacional

El líder golpista de Níger, el general Abdourahmane Tiani, ha asegurado este domingo que la liberación del presidente depuesto, Mohamed Bazoum, sería un "peligro" para la seguridad nacional del país debido a la amenaza militar de Francia y de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). "No podemos liberarlo (a Bazoum) sabiendo lo que Francia estaba preparando contra nuestro país. Recordemos que Francia envió un avión el 27 de julio con soldados y que aterrizó en Niamey a pesar del cierre del espacio aéreo. La intención de Francia era atacarnos cuando comenzase la CEDEAO", ha afirmado Tiani durante una entrevista con televisión estatal RTN. En ese sentido, ha manifestado que la intervención militar de la CEDEAO, a pesar de que "fue suspendida", no puede ser descartada del todo. Durante la misma jornada, la propia organización ha anunciado que mantendrá todas las sanciones en vigor contra la junta militar nigerina. "Los antiguos dignatarios del régimen caído se encuentran actualmente en Abuya (Nigeria), donde han creado un gobierno de resistencia. Este Gobierno solo espera la liberación del presidente, Mohamed Bazoum, para, con el apoyo de Francia, reclamar el poder. Francia ya ha realizado este tipo de artimañas en otros países y, con la ayuda de Dios, no funcionará con nosotros", ha explicado el líder golpista, según recoge la agencia nigerina ANP. A finales de octubre, la junta militar informó sobre un intento frustrado de liberar a Bazoum por parte de un grupo de mercenarios. El presidente depuesto se encuentra retenido en el Palacio Presidencial desde que fue el golpe el pasado 26 de julio, cuando un grupo de militares liderado por Abdourahmane Tiani, jefe de la Guardia Presidencial, protagonizaron así el quinto golpe de Estado desde que Níger se independizó de Francia en 1960. En agosto la junta formó un gobierno transitorio, en medio de la posibilidad de una intervención militar por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).