El hermano de Itziar Castro agradece el telegrama de los Reyes: "Republicana y lesbiana... dónde se ha visto. Su gloria"

Destrozados y todavía en shock tras el fallecimiento de Itziar Castro el pasado viernes 8 de diciembre a los 46 años a causa de un infarto mientras preparaba un espectáculo benéfico de natación sincronizada junto a Anna Tarrés en Lloret del Mar (Girona), sus familiares y seres queridos le han dado su último adiós este domingo en la Sala Pal·ladius de su localidad natal, Pallejà, en Barcelona. Una emotiva despedida presidida por una imagen de la popular actriz, la bandera del Orgullo LGTBI en su féretro y música, como a ella le hubiese gustado, y en la que sus padres y sus hermanos -que siempre se han mantenido en un discreto segundo plano y a los que nunca habíamos visto hasta ahora- la han recordado devastados ante las cámaras. Su madre, Lucía Rivadulla, ha reconocido que no se esperaba esta espectacular "acogida" por parte de los medios de comunicación y del público y ha asegurado que su hija, que era "muy buena y muy fuerte", estará "muy contenta" viendo como todo el mundo se ha volcado con ella tras su inesperada muerte. Uno de sus hermanos, Oriol, destacaba que "hoy brilla una estrella más en el cielo" y se lamentaba por sus padres, apuntando que "son momentos muy duros y que nadie tiene derecho a perder a una hija de esta manera". Unas emocionantes palabras que también ha repetido su gemelo Manel, que también estaba muy unido a Itziar, impactado por el cariño que han recibido tras el fallecimiento de su hermana: "Agradecer a todos los medios el apoyo y sobre todo a la gente que nos ha apoyado, que nos ha demostrado su cariño en estos momentos tan duros". "Ningún padre ni ninguna madre se merece enterrar a su hija, una vida tan joven, hay otra estrella más en el cielo y siempre la llevaremos dentro" ha explicado al borde de las lágrimas. Además, ha querido destacar que Itziar fue "una revolucionaria" que "luchó mucho" -a favor de la mujer, de la igualdad o de los derechos LGTBI- y ha asegurado que ahora toca "seguir con su lucha". "Mi hermana hizo una faena implacable e infalible en todos sus cometidos, todo lo que se proponía lo conseguía, es una persona para la que sobran palabras, ya se ve. Se merece esto y más, ahora está en el cielo, donde esté es una estrella y siempre era una diva" ha sentenciado. Manel también ha querido agradecer a los Reyes Felipe y Letizia el telegrama de condolencias que han enviado a la familia, sin llegar a creérselo del todo: "No puedo decir nada aún porque el tema este es más familiar, pero el reconocimiento de la Casa Real a favor de mi hermana es una gran medalla en la lucha porque una republicana y lesbiana en la Casa Real... eso dónde se ha visto. Su Gloria. No tengo más comentarios que decir".