El Besiktas se reconstruye alejado de los estigmas

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 11 dic (EFE).- "Iremos a por jugadores jóvenes, no a por jugadores cerca de retirarse", sentenció Hasan Arat, nuevo presidente del Besiktas desde hace una semana. En una entrevista con EFE, el nuevo mandatario de las 'Águilas Negras' desgrana varias de las claves de su gestión con las que pretende que el Besiktas vuelva a ser un club grande tanto en fútbol como en baloncesto.

"Intentaremos que haya muchos jugadores jóvenes, con un modelo híbrido de jóvenes promesas y futbolistas conocidas. Nos centraremos en análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. A los espectadores les gusta que haya jugadores de la cantera, así que con una buena mezcla podemos solventar nuestras debilidades", apuntó Arat, con el objetivo de acabar con el estigma del fútbol turco, conocido por ser el paraíso para jugadores en el ocaso de sus carreras, y evitar casos como el de Dele Alli, que llegó como estrella al Besiktas y salió por la puerta de atrás.

"Es algo que ocurrió y que no voy a criticar. Por cosas así presioné para que se celebraran unas elecciones. No quiero hablar sobre ningún jugador en concreto porque no quiero herir a nadie. Les deseo buena suerte y ya", apuntó el directivo, que estará al frente del Besiktas durante el próximo año y medio.

"No voy a dejar que la gente tenga aquí un retiro dorado, quiero invertir en la juventud y en más jugadores turcos".

Para ello, Arat aboga por aumentar el 'scouting' en Alemania, donde la comunidad turca supone unos siete millones de habitantes y donde la selección se ha nutrido de jugadores con ascendencia turca, como es el caso de Ilkay Gündogan y de Mesut Özil.

"Si has visto a la selección turca, es un gran equipo, muy joven y muchos de sus futbolistas han venido de Alemania. Por eso vamos a crear un sistema de ojeadores allí, como también lo haremos en Holanda y Bélgica, donde hay muchos jugadores turcos. Prefiero esto que invertir en jugadores que vayan a retirarse".

Este cambio de modelo responde a una bajón en el rendimiento de los turcos. Desde que fueron campeones de liga en 2021, cayeron a la sexta plaza en 2022 y la tercera en 2023, lo que les dio acceso a una Conference League de la que ya han sido eliminados, con un punto en cinco partidos.

En la liga, los resultados son decepcionantes y, tras 16 jornadas, el equipo es quinto, por detrás de Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray y Fenerbahce, que está a catorce puntos de distancia.

En el club de baloncesto, el otro baluarte que posee el Besiktas como institución, la situación es incluso peor. En las dos últimas temporadas no han entrado ni en 'playoff' por el título de liga.

"La última temporada fue muy, muy mala", asiente Arat, que da otra de las razones para que se llevasen a cabo las pasadas elecciones: "Queremos una fusión con el Bahcesehir Koleji".

Ese sería el gran golpe sobre la mesa que planea Arat, que para ello ha nombrado vicepresidente del Besiktas a Huseyin Yucel, presidente del Bahcesehir Koleji. Este club juega también en la Superliga turca y es uno de los más solventes a nivel económico.

Con la fusión y la construcción de un nuevo pabellón con capacidad para 9.000 personas, el Besiktas aspiraría a su sueño de volver a disputar la Euroliga.

"La última vez que la jugamos fue en 2012 y en el pabellón había entre 15.000 y 17.000 personas. Fusionaremos los equipos y volveremos a aspirar a la Euroliga", sentenció Arat, cuyo sueño para presidir el Besiktas comenzó cuando tenía 19 años y jugó para el equipo de baloncesto durante su etapa universitaria.

Ahora, con las riendas del club en su poder, tiene año y medio por delante para poder cumplir sus promesas. EFE

msg/jpd