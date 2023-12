(Crónica) El Athletic perdona al Granada y el Rayo empata sin goles ante un discreto Celta

El Athletic Club no pudo aprovechar la derrota del FC Barcelona para acercarse a la cuarta plaza de LaLiga EA Sports 2023-2024 al empatar (1-1) en la reanudación de su partido ante el Granada, mientras que el Rayo Vallecano no sacó partido a su dominio ante un discreto Celta con el que firmó tablas sin goles, en los encuentros que completaron este lunes la decimosexta jornada del campeonato doméstico. En el Estadio Nuevo Los Cármenes, tras el sentido recuerdo y homenaje al abonado del Granada fallecido en la grada el domingo y que obligó a la suspensión del partido, el Athletic Club desperdició la oportunidad de acercarse a la cuarta plaza del FC Barcelona ante un conjunto nazarí que sumó un punto que tampoco le sirve para salir del descenso. El equipo de Ernesto Valverde perdonó al de Alexander Medina, que ya arrancaba la reanudación del choque en desventaja tras el tempranero gol que había encajado al inicio por medio de Iñaki Williams y que estuvo a merced de los visitantes en los primeros 45 minutos, donde la mejor noticia fue que el marcador no se amplió. Y es que los 'Leones' tuvieron las mejores ocasiones para haber dejado casi el duelo visto para sentencia. Nico Williams rozó el palo con un disparo afilado, y Oihan Sancet tuvo dos, sobre todo la segunda donde, con todo a favor y sin André Ferreira bajo palos, erró de forma fatal en su disparo. Un cabezazo al larguero de Iñaki Williams cerró el carrusel de oportunidades para un Athletic que llevó el nerviosismo a una grada que sólo había visto, el domingo, a Myrto Uzuni tener una clara ante Unai Simón. El portero vitoriano vivió tranquilo salvo un acercamiento final que despejó su defensa. Sin embargo, el paso por los vestuarios sentó bien a los de Alexander Medina, que reaccionaron y equilibraron las cosas, impulsados por la energía de Bryan Zaragoza y la ayuda de un tempranero tanto en la segunda mitad en propia puerta de Iñigo Ruiz de Galarreta, que dejó sin respuesta a Unai Simón con un cabezazo en su intento de repeler un centro de Ricard Sánchez. El empate animó aún más a un Granada, que por fin fue mejor su rival y que tuvo dos buenas opciones por medio de Lucas Boyé, que no remató bien y con Gonzalo Villar quizá mejor colocado, y una cabalgada de Uzuni que se fue por encima del larguero. Valverde buscó solución con los cambios y calmó las cosas para un tramo final donde su equipo achuchó, pero sólo con un cabezazo de Paredes en un saque de esquina como mejor ocasión. El empate deja al equipo vizcaíno quinto con 29 puntos, a cinco del Barça, y al granadino, penúltimo con ocho, a cinco de la salvación. GUAITA SOSTIENE A UN DISCRETO CELTA EN VALLECAS Una salvación que le queda a tres puntos a un Celta que no pudo aliviar su situación después de empatar sin goles en su visita al Rayo Vallecano, en un encuentro donde las mejores oportunidades fueron para los franjirrojos, más ambiciosos que un rival bastante discreto. El conjunto madrileño sumó su sexto partido liguero sin ganar y alcanzó los 20 puntos, ya a nueve de la zona europea pero el doble que el gallego, que sigue cerrando un descenso con la salvación a tres puntos tras firmar su tercer empate seguido en el que evidenció sus problemas ofensivos para sumar ya más de tres meses sin ganar. El equipo de Rafa Benítez pasó sin pena ni gloria por el barrio de Vallecas, donde propuso poco, prescindiendo incluso de Iago Aspas, cuya entrada en el minuto 72 tampoco agitó las cosas, y apenas inquietó a Dimitrievsky, que tuvo mucho menos trabajo que un Guaita que realizó intervenciones de mérito para salvar el punto. El guardameta valenciano estuvo acertado sobre todo en dos acciones, una en cada tiempo, de Raúl de Tomás, que volvía a la titularidad y que fue la mayor amenaza de un Rayo que prácticamente dominó de principio a fin, principalmente en la segunda mitad ante un Celta que se dedicó más a protegerse que a buscar una victoria necesaria.