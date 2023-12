Borrell compara la destrucción en Gaza con la de las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asimilado este lunes la destrucción de la Franja de Gaza con la de las ciudades alemanas bombardeadas por las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. "La destrucción de los edificios en Gaza es más o menos, o incluso mayor, que la destrucción que sufrieron las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Solo por tener una idea de la situación humanitaria que Naciones Unidas viene denunciando los últimos días", ha afirmado el jefe de la diplomacia europea en rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores del bloque. La ofensiva militar israelí a los "ataques terroristas del 7 de octubre" ha tenido "una cantidad increíble de víctimas civiles", según Borrell. "Las víctimas civiles suponen entre el 60 y el 70 por ciento del total de muertos", según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, y "el 85 por ciento de la población ha sido desplazada". El jefe de la diplomacia europea ha expresado además su "alarma" por la "violencia en Cisjordania cometida por colonos extremistas". Además ha condenado la aprobación por parte del Gobierno israelí de la construcción de 1.700 viviendas más en Jerusalén "ilegales según el Derecho Internacional". "Ha llegado el momento de pasar de la palabras a los hechos, de la preocupación y de la condena a tomar las medidas que podemos tomar contra los actos de violencia en Cisjordania", ha explicado el jefe de la diplomacia europea en rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores del bloque. Cisjordania vive "demasiados actos de violencia y demasiados muertos" tras los atentados sin precedentes de Hamás del 7 de octubre por lo que considera importante actuar, ha denunciado Borrell, al tiempo que ha admitido que no existe unanimidad todavía en el seno de la UE para aprobar las medidas, pero eso no es obstáculo para que presente una propuesta. El Alto Representante ha indicado que la diplomacia europea diseñará una 'lista negra' de individuos "conocidos por su actividad violenta y por sus ataques contra palestinos" con "sanciones" en el marco del régimen de restricciones por violaciones de Derechos Humanos. La decisión se tomaría después de que se hayan multiplicado los ataques a palestinos en Cisjordania, con más de 250 muertos desde octubre, y de que Estados Unidos ya aprobara una medida similar contra a decenas de israelíes que viven en asentamientos ilegales. Respecto a aumentar la presión contra Hamás, incluyendo sanciones para asfixiar económicamente al grupo, Borrell ha afirmado que se ha discutido durante la reunión la iniciativa de Francia, Alemania e Italia. La propuesta no ha encontrado la oposición de ningún socio y se planteará en futuras reuniones para su aprobación, ha explicado el Alto Representante. Eso sí, el jefe de la diplomacia ha hecho hincapié en que al tiempo que se toman medidas contra Hamás, "varios Estados miembros" han hablado de la importancia de actuar contra la violencia en Cisjordania a manos de colonos radicales. El paso contra los colonos israelíes es una medida que busca poner coto a los sectores más radicales del Estado judío que complican avanzar en la solución de dos Estados. A su llegada a la reunión Francia y España se han mostrado abiertas a adoptar la decisión, siguiendo el camino marcado por Bélgica que ya ha anunciado que restringirá visados para entrar en el país. Fuentes diplomáticas explicaron antes de la cita que Alemania se avenía a sancionar a los colonos si se logra un consenso a nivel europeo.