Borrell avisa de la "oscura perspectiva" en el sur de Gaza: "Israel usa las mismas tácticas o peor"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha subrayado que la perspectiva en el sur de Gaza es "oscura" ante los continuos bombardeos de Israel contra civiles que está provocando numerosas bajas y el éxodo de la población de la Franja. "Los bombardeos continúan con una intensidad extraordinaria y desde foros como el G7 hemos pedido que Israel no use en el sur las mismas tácticas que en el norte de Gaza pero son las mismas o incluso peor", ha explicado el jefe de la diplomacia europea a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores. En este sentido, ha denunciado que el numero de bajas civiles sigue incrementando. "Las perspectivas son realmente oscuras", ha indicado, lamentando que la población gazatí se ve obligada a huir a Egipto y que en la Franja ya no hay más refugios ni lugares seguros.