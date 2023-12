Los Ángeles (EE.UU.), 11 dic (EFE).- 'Beef' y 'Fargo' resultaron nominadas como mejores series limitadas para la 81 edición de los Globos de Oro, desveló este lunes la organización de estos premios que tendrán lugar el 7 de enero en Los Ángeles.

Los demás finalistas en esta categoría son 'All the Light We Cannot See', 'Daisy Jones & The Six', 'Fellow Travelers' y 'Lessons in Chemistry'. EFE

