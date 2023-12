Barbón (PSOE) pide a Feijóo (PP) que rompa los pactos que tiene con Vox tras las declaraciones de Abascal sobre Sánchez

El presidente del Gobierno asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, ha pedido este jueves públicamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "rompa amarras" y deshaga todos los pactos que mantiene con Vox tras las declaraciones de Santiago Abascal en Argentina sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una rueda de prensa ofrecida tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE, Barbón ha acusado a Abascal de "incitar al odio" y de recurrir a un discurso "guerracivilista". A Barbón no le sirve la condena que ya ha hecho pública Feijóo. "Ante declaraciones de ese estilo, o se está en la búsqueda de acuerdos o se está con quien amenaza e intenta generar violencia", ha comentado el dirigente socialista. Sobre las manifestaciones de Feijóo ha comentado Barbón que si alguien condena la violencia e introduce un 'pero' eso significa que no lo condena. "Yo que conozco bien a Alberto, la verdad es que hay veces que me desconcierta", ha añadido sobre el presidente del PP, al que le ha pedido una condena "inequívoca" y que rompa los pactos que su partido tiene con Vox. "Flaco favor se hace el PP si sigue contaminándose con la actitud de Vox", ha añadido en su crítica contra la "extrema derecha". COALICIÓN DE GOBIERNO Por otro lado, en la rueda de prensa, Barbon ha sido preguntado por el 'choque' entre los socios de gobierno en Asturias (PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS) en relación a los proyectos eólicos en el Principado. El presidente asturiano ha negado categóricamente que haya existido ningún choque. Ha defendido que la posición del Ejecutivo es una. "A veces se quieren convertir en choques posiciones políticas, pero eso no funciona así", ha indicado. PRESUPUESTO Por último, y aunque el Ejecutivo asturiano ya tiene garantizada la aprobación del proyecto de presupuestos para el año 2024, Barbón ha querido insistir en la necesidad de que el PP vote también a favor de las cuentas. De no hacerlo, ha comentado Barbón, el PP, que en Asturias lidera Álvaro Queipo, estaría negándose a que haya más profesionales sanitarios, más bomberos o que haya una red de enseñanza de 0-3 años gratuita. "Es una oportunidad para que el PP de Asturias haga propósito de enmienda por no votar a favor de los presupuestos en un momento duro de la pandemia", ha señalado.