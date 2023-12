Zelenski pide a la UE que dé luz verde la próxima semana a las discusiones finales para la entrada de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha solicitado a la Unión Europea que apruebe, en la cumbre de la semana que viene, el comienzo de las conversaciones finales para la incorporación de su país al bloque europeo. Así se lo ha transmitido Zelenski en conversación con su homólogo francés, Emmanuel Macron, desde Argentina, donde el presidente ucraniano ha viajado con motivo de la investidura este domingo de Javier Milei como presidente del país latinoamericano. "He subrayado (a Macron) la importancia de la próxima cumbre del Consejo Europeo para abrir las conversaciones de entrada de Ucrania, un país que ha cumplido con todas las recomendaciones de la Comisión Europea", ha hecho saber Zelenski en su cuenta de la red social X. "La decisión que adopte el Consejo Europeo tendrá un impacto significativo en la moral de la sociedad ucraniana y su Ejército. En este sentido quiero agradecer al presidente Macron sus esfuerzos para garantizar la unidad de la Unión Europea", ha remachado. Cabe recordar que, este pasado sábado, el Parlamento de Ucrania solicitó a la Unión Europea el comienzo de negociaciones para incorporar al país al bloque europeo, según una declaración adoptada por mayoría parlamentaria antes de la cumbre de la UE del 14 y 15 de diciembre, en el que los países miembros decidirán si comienzan las conversaciones al respecto. El Parlamento de Ucrania lleva reuniéndose a puerta cerrada desde el comienzo de la guerra con Rusia en febrero de 2022 debido a la ley marcial que impera en el país, pero el delegado parlamentario Yaroslav Zhelezniak ha trasladado el resultado de la sesión a través de su cuenta de Telegram. "La Rada Suprema de Ucrania se dirige a los parlamentos nacionales y a los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea, a las instituciones de la Unión Europea e insta a: apoyar las aspiraciones de Ucrania de unirse a la Unión Europea adoptando una decisión para abrir negociaciones sobre la membresía de Ucrania en la Unión Europea durante la reunión del Consejo Europeo del 15 de diciembre de 2023, de conformidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea", se lee en la decisión", rezan las conclusiones del Parlamento. A Ucrania se le concedió el estatus de país candidato a la UE en 2022, pero aún no está claro si el bloque avanzará con las conversaciones formales y algunos países se muestran en contra del proceso de adhesión. De hecho, hace sólo unos días, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, amenazó con vetar las conversaciones y acusó a Ucrania de no haber implementado todas las reformas solicitadas desde Bruselas.