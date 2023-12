Uribe acusa a Petro de fomentar "la familia disfuncional" con la derogación del decreto sobre el menudeo

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, principal figura de la oposición, ha acusado al actual mandatario, Gustavo Petro de querer "generalizar la familia disfuncional" con su decisión de derogar el decreto que capacitaba a la Policía para perseguir el "microtráfico" de droga. "Legalizar la droga, y entonces ¿la juventud y la familia y el futuro de la Nación? (...) La legalización del consumo recreativo y la eliminación de controles policivos, es un paso para generalizar la familia disfuncional, para destruirla, para llevar a la juventud a la ansiedad y a la aniquilación", ha planteado Uribe en la red social X. "Esto contribuye a destruir la Nación, así al principio no se note. Es el camino ascendente al fentanilo y a la muerte. Entonces tendremos a papá y mamá 'trabados' los fines de semana y los niños, adolescentes y jóvenes a la suerte de la calle", ha advertido. El expresidente ha recordado que "Colombia no lleva personas a la cárcel por consumir o portar dosis personal de drogas, por eso no están penalizadas y el uso médico, científico, medicinal, está legalizado desde los años 1960". El Gobierno colombiano ha derogado el decreto 1844 de 2018, con el cual se otorgaban competencias a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de estupefacientes en espacios públicos. La norma prohibía la posesión, entrega, distribución y comercialización de drogas o sustancias prohibidas.