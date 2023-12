Simeone: "Me voy contento por una victoria necesaria y por los buenos pasajes"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha mostrado satisfecho por la "necesaria" victoria de este domingo ante el Almería en el Cívitas Metropolitano (2-1), un partido que se ha jugado en "ese espacio entre el 3-1 o el 2-2". "Tenemos muchos partidos seguidos y tenemos que estar preparados para encontrarnos con dificultades. Todos los partidos son complejos, ninguno te da la tranquilidad de que lo vayas a ganar con tranquilidad. Me voy contento por una victoria necesaria y por los pasajes de 35 minutos de la primera parte y los 10 finales en los que estuvimos bien", declaró en rueda de prensa. El técnico argentino analizó el desarrollo del encuentro. "Jugamos contra un rival que también tiene sus necesidades y que planteó un partido complejo, como todos los equipos de Primera División. No hay un partido que se resuelva tan simple. Hicimos 35 minutos muy buenos en el primer tiempo, pudimos haber hecho algún gol más en esa fase, y en el final el equipo empezó a bajar el paso de cara al ataque", manifestó. "En el segundo tiempo igual, ellos hicieron gol y se sacaron el miedo a perder el partido, apostaron por empatar. En los últimos 15 tuvimos hasta cuatro ocasiones muy claras para sentenciar el partido. Así, llegas al final en esta agonía del 2-1, con una última jugada, córner... Lo pudimos resolver bien, me voy contento por esos 35 minutos iniciales y los 10 finales", prosiguió. Además, explicó los cambios realizados, tres de ellos a la vez en el minuto 75. "Con los cambios, los entrenadores buscamos mejorar lo que está pasando en el partido. Primero dejamos a Griezmann arriba, con Ángel -Correa- de interno, y cuando vimos que el partido se empezaba a complicar pusimos a Llorente, que tiene un buen contragolpe, y así pasó, que tuvo dos o tres centros muy buenos que no pudimos empujar. La entrada de Molina y de Riquelme nos dio más velocidad por los costados. Era el 3-1 o el 2-2, el partido se jugaba en ese espacio", indicó. Respecto al desempeño del equipo, aseguró que habían "jugado peor en Valencia". "El rival también juega. Después de sentirse agobiado en esos 35 minutos, en los que recibió tres goles, porque el tercero de Griezmann fue fuera de juego por poco, es normal que en algún momento pierdan el miedo al partido y jueguen. Juegan bien, los resultados de los partidos anteriores fueron muy cortos, ha competido muy bien", finalizó.