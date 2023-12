(Previa) El Celta busca salir del pozo en Vallecas

El RC Celta busca este lunes en Vallecas (21.00 horas), en el último partido de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, una victoria que le permita romper su nefasta racha de resultados en la competición doméstica y acercarse a los puestos de permanencia, todo frente a un Rayo que también quiere volver a ganar después de cinco fechas sin hacerlo. Diez puntos separan a los madrileños (19), a nueve de la zona europea, de los gallegos (9), que tienen las posiciones de permanencia a tres unidades. Sin embargo, ambos equipos llegan a la cita con la necesidad de imponerse tras semanas de dudas y después de solventar sus compromisos coperos. El cuadro rayista, que entre semana avanzó en el torneo del 'KO' al imponerse al Yeclano (0-2), no consigue ganar en LaLiga desde el 22 de octubre, cuando lo hizo ante Las Palmas (0-1); desde entonces, ha firmado tres empates -dos de ellos ante el Real Madrid (0-0) y el FC Barcelona (1-1)- y dos derrotas, la última de ellas la semana pasada ante el Athletic Club (4-0). Los de Rafa Benítez, por su parte, solo ha conseguido vencer una vez en lo que va de campeonato, el 1 de septiembre ante el Almería, y arrastra desde entonces una serie de once encuentros sin conseguir la victoria -seis derrotas y cinco empates-. En Copa, sufrieron para dejar fuera al Sestao River (1-2). Francisco tendrá solo la ausencia del 'Pacha' Espino, por acumulación de tarjetas, mientras que los gallegos no contarán con el lesionado de larga duración Joseph Aidoo ni con Carlos Domínguez. --PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS. Rayo Vallecano - Celta. García Verdura (C.Catalán) 21.00.