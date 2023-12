Órgano de transparencia de México elige a su nuevo presidente para periodo 2023-2026

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) designó este domingo a Adrián Alcalá como su nuevo comisionado presidente para el periodo 2023-2026.

En una elección extraordinaria y después de cuatro rondas de votación, Alcalá fue elegido por el voto de calidad de Blanca Lilia Ibarra, entonces titular del organismo.

Previo a las votaciones, la comisionada Julieta del Río, quien había anunciado que contendería por la presidencia, retiró su candidatura pues aseveró que el organismo no podía ser dirigido por alguien sin ética y moral, refiriéndose a Alcalá, y anunció su apoyo a Josefina Román.

Durante su primer discurso como presidente, Alcalá afirmó que México, ahora más que nunca, requiere de instituciones convencidas y comprometidas con el poder de la democracia.

“La sociedad demanda con urgencia instituciones públicas que sirvan, que resuelvan y que se encuentren a la altura de los grandes desafíos nacionales, así como de las más legítimas exigencias sociales”, aseveró.

Y dijo creer “fervientemente” en que una sociedad informada con un gobierno que rinde cuentas hace de cualquier municipio o estado “un lugar de paz que cree en sus instituciones y se nutre del Estado de derecho”.

El pasado viernes había vencido el plazo para la inscripción y presentación por escrito de los programas de trabajo, los cuales fueron expuestos durante la sesión pública, seguido del proceso de elección.

En junio pasado, legisladores de la Comisión Permanente del Congreso mexicano rechazaron convocar a un periodo de sesiones extraordinario a fin de nombrar a uno de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) de México.

Además, la semana pasada había fracasado un nuevo intento en la Cámara alta para elegir a dos de los tres comisionados faltantes.

Desde el 1 de abril el Inai no ha podido resolver ninguna demanda ciudadana que implique ordenar a algún órgano público transparentar información o que denuncie la vulneración de datos personales de un particular porque no alcanza el mínimo de cinco comisionados para sesionar como dicta la Constitución mexicana.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado en diversas ocasiones al Inai pues considera que el organismo ha sido “inútil” y ha criticado los altos salarios de sus funcionarios. EFE

