Oposición y sindicatos de Argentina preparan ya la confrontación con las políticas de Milei

La izquierda política y los sindicatos argentinos han tomado el discurso de investidura del nuevo presidente, Javier Milei, como el pistoletazo de salida para la confrontación ante las medidas económicas de choque y ultraliberales que ha prometido el nuevo mandatario y han advertido de que repercutirán especialmente en las clases más desfavorecidas. El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y antiguo precandidato de Unión por la Patria Juan Grabois ha criticado el discurso "mesiánico" de Milei con un "análisis histórico gorila" para "justificar shock, ajuste al Estado, privatizaciones y despidos". "De nosotros, esperá una oposición política e ideológica frontal, intelectualmente honesta pero implacable en sus principios, desde este mismo instante", ha apuntado Grabois en su cuenta de la red social X. Grabois ha aportado además una autocrítica: "Es cierto que Milei marca un punto de inflexión que tiene que servir de reflexión para el campo nacional, popular, latinoamericanista, que se encuentra en una enorme crisis intelectual, moral y política. Muchos años de confort y aburguesamiento". Otros diputados han criticado en particular que Milei haya optado por dar su discurso de investidura en la escalinata del Congreso, ante el público, y no ante los diputados. "Esperábamos un saludo, sobre todo a las delegaciones que asistieron (...). Pedimos respeto a la representación que tenemos; de otra forma, no puede funcionar el Congreso", ha argumentado el portavoz de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans. El líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, ha indicado que "Milei, en su campaña, dijo que iba a ajustar la política, que era la casta la que iba a pagar el ajuste, que los que trabajan no iban a sufrir el peso de los cambios". "Y la verdad es que, si cumplen con tomar las medidas que están anticipando, la gente la va a pasar mal, la inmensa mayoría va a sufrir el ajuste brutal que tienen preparado", ha resaltado en declaracoines al diario 'La Nación'. Myriam Bergman, excandidata presidencial, ha reprochado a Milei que sea un "ajustador clásico". "En los paneles de TV se mostraba disruptivo; ahora es un ajustador clásico, hecho y derecho", ha aputnado. "El cambio de discurso de Milei, diciendo que el ajuste 'lo pagará el Estado y no los privados', demuestra que el verso de 'la casta política' fue una pantalla para apuntar contra el pueblo trabajador", ha argumentado el diputado del Frente de Izquierda y de Trabajadores Juan Carlos Giordano. El precandidato presidenciald e Libres del Sur Jesús Escobar ha apelado directamente a la resistencia contra Milei. "El discurso de Milei fue inequívoco: hará recaer la crisis actual sobre las espaldas del pueblo. Intentará rediseñar el país en beneficio de ricos y poderosos, como (el expresidente Carlos Saúl) Menem. No podrá, unidos vamos a derrotar al que viene por la democracia, nuestros derechos y riquezas", ha advertido en X. Desde el Partido Justicialista, el nuevo gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha criticado el discurso de Milei porque "esperaba no solo un diagnóstico, sino medidas concretas", según recoge la televisión Cadena 3. SINDICATOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) han anunciado una reunión el próximo jueves para concretar medidas de protesta. "El 5 por ciento de ajuste en el PIB que propone sobre el Estado, y no sobre el sector privado, excede los gastos de la política, que apenas son el 0,5 por ciento. Viene por puestos laborales y derechos sociales. El shock de ajuste que propone termina de destruir a los trabajadores y jubilados", ha advertido el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar. El Partido Obrero y Barrios de Pie han convocado ya movilizaciones los días 19 y 20 de diciembre con motivo del aniversario de la represión durante la crisis de 2001 y han criticado el "represivo e intolerante" discurso de Milei. Contrasta en cambio la alineación de la derecha clásica de Juntos por el Cambio con el planteamiento de Milei, con el expresidente Mauricio Macri a la cabeza. "Felicitaciones Presidente Milei! No le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy", ha escrito Macri en X. "Las reformas servirán para todo lo que pueda hacer volver a la Argentina en un país previsible y confiable para que el resto del mundo quiera venir a invertir y a crear trabajo", había declarado antes de la toma de posesión. La antigua rival de Milei por la Presidencia argentina, Patricia Bullrich, una de las principales figuras de Juntos por el Cambio, ha sido escogida por Milei para ser ministra de Seguridad.