Netanyahu critica en conversación con Putin las iniciativas de cooperación entre Rusia e Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha denunciado este domingo en conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, los esfuerzos de cooperación internacionales entre Rusia e Irán así como "posturas contra Israel" declaradas por responsables rusos en foros internacionales durante la guerra con Hamás. En un comunicado de su oficina recogido por el 'Times of Israel', Netanyahu manifestó ante Putin una "crítica enérgica" a la relación que mantienen ambos países y subrayó que cualquier país que hubiera padecido una masacre como la ocurrida el 7 de octubre en las comunidades israelíes a manos de las milicias palestinas habría reaccionado "como mínimo con la misma fuerza" que Israel. No obstante, Netanyahu también ha agradecido los esfuerzos de Rusia para conseguir la liberación de los rehenes en manos de Hamás y otras milicias palestinas, de acuerdo con la nota. Por la parte del Kremlin, su oficina de medios ha explicado que "la atención de la conversación se centró en la aguda situación en la zona del conflicto palestino-israelí y, en particular, en la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza". "Vladimir Putin confirmó la posición de principios de no aceptación y condena del terrorismo en todas sus manifestaciones. Al mismo tiempo, es extremadamente importante que la lucha contra las amenazas terroristas no tenga consecuencias tan nefastas para la población civil", afirma el comunicado del Kremlin, recogido por la agencia TASS. Fuentes de la emisora israelí Kan indican que la conversación se prolongó durante 50 minutos en un contexto muy tenso, teniendo en cuenta la reciente visita a Moscú de una delegación de Hamás (que Rusia no reconoce como grupo terrorista, como sí lo hace Israel), encabezada por el vicesecretario general de su politburó, Musa Abu Marzuk. De hecho, y desde el Foro Internacional de Doha (Qatar), el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha considerado que "el ataque terrorista de Israel ocurrido el 7 de octubre no puede ser una justificación para aplicar un castigo colectivo al pueblo palestino". "El ataque efectuado por Hamás no ocurrió en un vacío", ha manifestado Lavrov antes de matizar que todo contacto con Hamás ocurre exclusivamente con el brazo político de la organización y no con sus milicias Ezzeldín al Qassam, responsables directas de la matanza de israelíes.