'Me!humanity', la propuesta infantil uruguaya llega a España para construir la identidad

Pilar Martín

Madrid, 10 dic (EFE).- Desde "chiquitita" la uruguaya Agustina Roig fue "soñadora", una mujer "trabajadora y perseverante" que de diseñar etiquetas infantiles pasó a ser la cabeza del universo 'Me!Humanity', una colección de cuentos, peluches o mochilas con más de 550 personajes que ayudan a "trabajar la identidad" de los pequeños que llega ahora a España.

Así lo cuenta a EFE la escritora desde Montevideo, ciudad en la que vive y lugar de nacimiento de sus 'Me', esa comunidad de personajes que representan emociones, sentimientos o profesiones con el objetivo de trabajar la identidad, un "tema gigante", dice, que aloja como si fuera un "paraguas" subtemas como las "emociones, la autoestima, los cuidados, las habilidades o los valores".

Todo un universo creativo que nació en la cabeza de Roig en 2015, cuando ejercía como diseñadora gráfica y hacía etiquetas escolares personalizadas en las que incluía estos personajes que ahora se han convertido en la gallina de los huevos de oro.

Lo es así porque este proyecto empezó a crecer hasta el momento en el que fueron tantos los personajes que creó, que decidió investigar cómo podía llevarlos a otros formatos, al tiempo que a su vida llegó su primer hijo e hizo que estos seres fueran de la mano de historias para ayudar a los niños a entender qué pueden hacer si son traviesos, miedosos o tímidos.

"El personaje de 'TraviesoMe' no te va a decir que no te portes mal y no hagas travesuras, sino que te dice que le encantan esas travesuras, pero es mejor pensar lo que vas a hacer para ver si te traerán consecuencias negativas, si puedes lastimar a alguien con esas travesuras", explica.

Mensajes positivos que se han convertido en una colección de 10 libros, así como en vajillas, 'tupperware', ropa, juguetes... una propuesta global que llega a España avalada por su éxito en Uruguay y por la venta de licencias a un conjunto de socios estratégicos en varios países de Latinoamérica, China y EEUU (en la actualidad en España ya se puede encontrar todo el material en las principales grandes superficies).

"Siempre supe que esto iba a explotar", reconoce la autora sobre este éxito que no está exento de casualidades.

"Los muñecos se hacen en China y pasó la coincidencia que la empresa que los comercializa en España estaba en la fábrica donde se estaban haciendo. Los vieron y contactaron conmigo", recuerda sobre esta anécdota que la ha hecho llevar a sus 'Me' al continente asiático.

En concreto en España, Roig cuenta con los mejores aliados, los profesores, profesionales que ya han mostrado interés en los mensajes que estos alegres personajes transmiten, mensajes llenos de "sentido común y empatía": "Todo eso avala muchísimo mi propuesta".

Una propuesta, matiza, que no incide en un mundo "idealista, perfecto o fantasioso", sino en el hecho de que "todos somos buenos con nuestros defectos" porque los 'Me' son así, seres amarillos, rosas, azules o verdes con grandes ojos y vestidos a imagen y semejanza de esas profesiones a los que los pequeños aspiran o con gestos que ponen imagen a la tristeza o la exaltación incontrolada.

Con infinitas ideas en su cabeza Roig confiesa que su lema es 'no hay nada imposible', así que su objetivo es que la comunidad 'Me!Humanity' sea universal y así llevar su mensaje de que "no hay que etiquetar a los niños" (por eso todos pueden tener algo de todos sus personajes) porque lo que ella prefiere es "todo lo contrario": "Todos tenemos un poco de todo".

Por eso, no duda en reconocer que 'Me!Humanity' es "coaching infantil", algo que ayuda a que el camino hacia la madurez "sea más fácil". EFE

