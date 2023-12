La Policía de Rusia detiene a un ciudadano ruso-estadounidense por "rehabilitación del nazismo" en redes

La Policía de Rusia ha detenido en San Petersburgo a un ciudadano ruso-estadounidense con doble nacionalidad al que investigan por presunta "rehabilitación del nazismo" tras un mensaje publicado en redes sociales. La Policía ha explicado que el detenido publicó hace un año en redes sociales una imagen provocativa con la cinta naranja y negra de San Jorge, un acto que consideran "profana un símbolo de la gloria militar de Rusia". El ciudadano ruso-estadounidense se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión o a una multa de hasta el equivalente a casi 70.000 euros en caso de que finalmente sea declarado culpable de los cargos que se le imputan. La imagen en cuestión mostraba la cinta de San Jorge enrollada alrededor del dedo gordo del pie de un cadáver e iba acompañada de un comentario en el que se aseguraba que esa era "la forma correcta de llevar la cinta de San Jorge", según el canal ruso de Telegram Baza. El símbolo en cuestión data originalmente de la época zarista y en la actualidad se ha convertido en una forma de recordar el pasado de Rusia y, cada vez más, en un signo de lealtad a Putin en el contexto de la guerra contra Ucrania. Así, hace un año que se tipificó como delito en Rusia la "profanación" de la mencionada cinta. Sin embargo, algunas de las repúblicas ex soviéticas han prohibido la cinta de San Jorge al identificarla como un símbolo de la agresión rusa. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha asegurado estar al tanto de la detención ya que, "cuando un ciudadano estadounidense es detenido en el extranjero, el departamento trabaja para proporcionar toda la asistencia apropiada". No obstante, han asegurado que por e momento no tienen "nada más que compartir".