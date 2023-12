Hoekstra: La UE busca coaliciones con islas y EEUU para el fin de los combustibles fósiles

Dubái, 10 dic (EFE).- El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, aseguró en una entrevista con EFE que las conversaciones climáticas con EE.UU. favorecen "construir coaliciones" con estos "socios naturales", que serán necesarias para el objetivo de la UE: el fin de los combustibles fósiles.

Hoekstra, que tan sólo lleva dos meses en su cargo del ejecutivo comunitario, se reunió este domingo en la cumbre de Dubái (COP28) con el enviado especial del clima de EE.UU., John Kerry, y con la ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno español, Teresa Ribera, que representaba al Consejo de la UE, del que España tiene ahora la presidencia.

La cumbre del clima consiste en dos cosas, dijo Hoekstra: la primera, tener la "ambición correcta" -en su caso, acordar el fin de los combustibles fósiles-, y la segunda, crear puentes y coaliciones, como las que la UE mantiene con los pequeños estados insulares en desarrollo o con países de América Latina.

Falta de confianza

Pero la situación geopolítica, con "guerras y tensiones", ha contribuido a socavar aún más la fe en el sistema multilateral, lamentó el neerlandés, uno de los obstáculos que a su juicio afectan más a las negociaciones de las cumbres.

"Lo que Teresa Ribera, yo y toda la UE hemos intentado hacer es ser lo más proactivos posible en una serie de temas, incluido el fondo de pérdidas y daños, para quitar eso del camino, mostrando un claro apoyo de la UE y asegurarnos de que eso facilite tener una conversación", alegó.

El propio Hoekstra se enfrenta a la falta de confianza sobre todo desde el sector ecologista, que criticó duramente su elección como comisario -tras la renuncia de Frans Timmermans- por su escasa experiencia en asuntos climáticos y por sus vínculos con el sector de los combustibles fósiles, ya que trabajó para la petrolera Shell.

El político europeo también protagonizó una polémica tras cuestionar durante la crisis de la covid-19, cuando era ministro de finanzas de Países Bajos, que los Estados del sur de Europa debieran recibir ayuda mediante los llamados "coronabonos" para aliviar el impacto económico de la pandemia.

Preguntado por esta polémica y cómo podía esperar que el Sur Global y la Europa mediterránea confiaran en que su gestión climática se llevara a cabo desde un principio de equidad, Hoekstra evitó contestar y se limitó a resaltar el liderazgo de la UE en materia de ambición y de financiación.

"Si nos fijamos en las cifras, veremos que al Fondo de Pérdidas y Daños hemos aportado más de la mitad, y que una serie de países, incluido España, han prometido dinero", dijo el comisario, ya que la UE ha comprometido la mitad de los 700 millones iniciales de la dotación del fondo.

Del mismo modo, señaló que de los 100.000 millones de dólares anuales comprometidos al Fondo Verde del Clima, la UE pone 30.000 millones; "más de lo que nos corresponde", precisó Hoekstra.

Tender puentes

"Existe una amplia apreciación de lo que Europa está haciendo y la tarea que ahora nos toca es asegurarnos de unir la ambición que tenemos con los países de todo el mundo", agregó.

Hoekstra incidió en que en Europa se está viendo "una crisis indiscriminada", con sequías, inundaciones, y "la ebullición" del planeta en lugares, este año, como España, Grecia o Eslovenia.

"Lo horrible es que en todas mis conversaciones con Chile, Brasil, Kenia, Zambia o Asia, todos tienen ejemplos del mismo fenómeno y eso nos dice que hay más cosas que debemos hacer juntos", aseveró.

En la recta final de las negociaciones climáticas en Dubái, Hoekstra recalcó la posición de la UE sobre el tema central de las negociaciones: qué hacer respecto a la producción y consumo de petróleo, gas y carbón.

En este sentido, dijo: "No podemos bajar el listón que los científicos nos imponen" y "debemos asegurarnos de aprovechar esta ventana de oportunidad" que cada vez es menor; "y eso significa que debemos eliminar paulatinamente los combustibles fósiles", algo que, reiteró, es "el objetivo principal" de la UE.

Sin embargo, "eso no puede suceder de la noche a la mañana, y sí, para una pequeña proporción de los sectores más difíciles de descarbonizar es posible que haya cosas como las técnicas de captura y almacenamiento de carbono (CCS)".

"Pero no podremos salir mágicamente de esta situación a través de CCS o cualquier otra tecnología, no hay alternativa para reducir las emisiones que deshacerse de los combustibles fósiles", avisó.

Por Marta Montojo e Isaac J. Martín

Dubái, 9 dic (EFE).- La delegación del Comité Europeo de las Regiones (CdR) en la cumbre del clima de Naciones Unidas, la COP28, expresó este sábado su decepción ante la falta de expectativas de que el acuerdo final que alcancen los Estados vaya a reconocer el rol de las ciudades y regiones en la lucha global contra la crisis climática.

Tras reunirse con el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, y con la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la mayoría de miembros del Comité de las Regiones desplazados a la COP28, que se celebra en Dubái, mostraron a EFE su pesimismo por el estado de las negociaciones en la recta final del cumbre.

"Estoy preocupado, estoy asustado... Cuando he oído al comisario Hoekstra decir que 'no debemos fijarnos en los detalles pequeños ni en las diferencias', sino que debíamos fijarnos 'en lo principal', me he preguntado si él es consciente de la razón por la cual hemos venido aquí con el Comité de las Regiones", aseveró el político flamenco (Bélgica) y miembro del CdR Andries Gryffroy.

En la posición consensuada por la Unión Europea (UE) para afrontar la negociación de la COP28 con el resto de países del mundo, los Estados del bloque comunitario reconocieron el "liderazgo" de los gobiernos locales y regionales y se propusieron reforzar la involucración de estos entes en las políticas climáticas.

A juicio del político francés y miembro del CdR Vincent Chauvet, el mandato de los países de la UE "era claro" pero lamentó que esta sensibilidad hacia el mundo local y regional "no se está viendo trasladada en el texto final" que el comisario europeo de Acción Climática y la ministra Ribera les han presentado en la reunión de hoy.

"Somos escépticos (...) pero, aun así, seguimos teniendo una ventana de oportunidad y debemos seguir presionando para alcanzar lo que queremos", subrayó Chauvet.

Sus principales objetivos son la inclusión de las autoridades locales y regionales en la implementación del Acuerdo de París, que fija la obligación de limitar preferiblemente a los 1,5 grados el calentamiento global, y su participación en el diseño de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, los compromisos para reducir emisiones contaminantes que adopta cada Estado.

La vicealcaldesa de Budapest y miembro del CdR, Katta Tutto, también constató que "sigue habiendo una gran brecha entre la ambición local y lo que luego ocurre" en las cumbres mundiales de la COP, donde son los Estados los que se sientan en la mesa de negociación.

"Es importante tener a ciudades ambiciosas porque en aquellos países donde los Estados no lo son, como es el caso de Hungría, al menos siempre te quedarán sus ciudades", sentenció.

La concejala de la ciudad finlandesa de Turku y miembro del CdR Niina Ratilainen apuntó que las ciudades producen el 75 % de las emisiones de gases contaminantes, por lo que, en su opinión, el esfuerzo de las áreas urbanas "es crucial para la mitigación y la adaptación al cambio climático".

"Así que, creemos de verdad que debería haber un mayor reconocimiento (del papel de las ciudades y regiones) en las conclusiones finales de la COP28", zanjó Ratilainen.