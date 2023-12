El presidente del XOY Betis reconoce que "nunca habría esperado estar en esta posición"

Sevilla (España), 10 dic (EFE).- El empresario venezolano Carlos Lazo, presidente del XOY Betis, ha admitido este domingo que "nunca habría esperado estar en esta posición", decimoquinto de la LEB Oro con tres victorias en doce jornadas, pero cree que este mal inicio "tiene que servir de aprendizaje para el futuro".

Lazo, director general de la empresa mexicana que en verano adquirió la sección de baloncesto del Betis, lamentó en declaraciones a EFE "que no haya funcionado el pívot" puertorriqueño Ismael Romero, "sobre el que se había construido el equipo" y tras cuya marcha, los béticos no tienen "a los jugadores adecuados para un sistema de juego".

El plantel verdiblanco ha sufrido media docena de cambios desde el inicio del campeonato, por lo que el dirigente cree que "cuando no se tiene el tiempo para adaptar a unos jugadores, se explican estos resultados" porque ha reconocido que la solución, por ahora, ha consistido en "ir poniendo parches y, claro, sucede esto".

"Estamos contentos con el triunfo del viernes en Castellón, vi muy bien a los muchachos. El objetivo es llegar al 'playoff' y ser campeones, es lo que pienso. No pasa por mi cabeza el descenso. Si no quieres ser campeón, no te exiges", ha explicado en el mandatario.

Carlos Lazo ha explicado que la "apuesta" por el entrenador brasileño Bruno Savignani, que suplió hace algunas semanas a Javi Carrasco, se debe a que "tiene un estilo de juego muy parecido al de Iván Déniz", técnico del Libertadores de Querétaro y director deportivo del conglomerado XOY Capital, quien "llegará a Sevilla en enero, pero no para entrenar. Ve todos los entrenamientos desde México y ahora los verá in situ".

Carlos Lazo estima que "las asistencias" de público al Palacio de los Deportes San Pablo "son ridículas, pero qué le vas a pedir a la gente si el equipo pierde. Da vergüenza pedirle a la gente que venga ahora" porque, además, "es complicado recuperar al aficionado que ha sido golpeado los últimos cinco años", en los que la gestión ha sido del Real Betis. EFE

