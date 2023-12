Detenidos dos iraníes en Chipre acusados de preparar ataques contra intereses israelíes

La Policía de Chipre ha detenido a dos ciudadanos iraníes que estarían preparando ataques contra intereses israelíes y judíos en una operación que ha contado con el apoyo de las autoridades israelíes. Fuentes de la Policía chipriota han informado del arresto de los dos sospechosos, pero no han dado más datos alegando motivos de seguridad, según recoge el diario 'Cyprus Mail' en su edición digital. En cambio, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado las detenciones y ha destacado la colaboración israelí en la operación. Los dos sospechosos fueron detenidos en noviembre y se cree que habrían cruzado hasta la parte greco-chipriota desde el norte turco-chipriota. "Se ha obtenido una considerable información gracias a la intervención antiterrorista y la detenciónd e esta célula por parte de los servicios de seguridad chipriotas", ha resaltado la oficina de Netanyahu. Según esta fuente, se descubrió a los atacantes, su modus operandi, los objetivos que tenían y "el plan iraní para matar a inocentes en Chipre y en otros lugares", ha resaltado el Mossad, los servicios secretos israelíes para el exterior. El periódico 'Kathimerini' ha sido el primero en informar de estas detenciones y ha señalado que los sospechosos estaban en la primera fase de su plan, recogiendo información sobre posibles objetivos israelíes. El 'Times of Israel' ha publicado que los detenidos son Mohamad Reza Ebadi Arablu y Said Ebadi. El primero estaría relacionado con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní. Se estima que en Chipre viven unos 10.000 israelíes, muchos de ellos desplazados a este país después del ataque de Hamás del 7 de octubre en el que murieron unas 1.200 personas. En junio el Mossad detuvo a un ciudadano iraní acusado de planear un atentado contra un empresario israelí residente en la ciudad chipriota de Limassol.