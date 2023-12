(Crónica) El Atlético aprovecha los fallos de Real Madrid y Levante y se pone segundo en Liga F

El Atlético de Madrid se situó como nuevo segundo clasificado de la Liga F 2023-2024 después de imponerse 0-2 al Betis y aprovechar los tropiezos en forma de derrota tanto del Real Madrid ante el Sevilla (1-3) como del Levante UD ante el Athletic Club (1-0), en partidos correspondientes a la undécima jornada de un campeonato que sigue liderado con mano firme por el FC Barcelona. El conjunto rojiblanco no falló este fin de semana pese a que tenía una visita complicada al Betis, pero el tempranero tanto de la argentina Estefanía Banini resultó clave. En el minuto 73, Ajibade sentenció la victoria del campeón de la Copa de la Reina, que adelantó por un punto al Real Madrid y el Levante UD, mientras que el Madrid CFF aprovechó también la jornada. El equipo madridista demostró que no está demasiado fiable y no pudo con un Sevilla entonado y que asaltó el Alfredo di Stéfano gracias a dos goles más allá del minuto 90. Amanda Sampedro puso el 0-1 en la segunda mitad y pese a que la danesa Caroline Moeller empató en los compases finales, las sevillistas se llevaron su cuarto triunfo consecutivo con los tantos de Arola Aparicio y Gema Gili en el 94 y 100, respectivamente. El Real Madrid se quedó con la tercera posición, la última que da acceso a la Liga de Campeones, porque el Levante UD, con el que está empatado a puntos, tampoco ganó en Lezama, donde perdió su condición de invicto ante un Athletic Club que hizo valer el gol de Ane Azkona al inicio de la segunda parte. Mientras, el Madrid CFF sumó los mismos 24 puntos con una épica remontada sobre el Valencia (3-4). El cuadro 'che' tuvo un 3-1 a favor hasta bien entrado el encuentro, pero en los últimos 20 minutos, el equipo madrileño remontó para aprovechar el resto de resultados y ratificar su candidatura a pelear por los puestos 'Champions'. Karen Araya, Aldana Cometti y, ya en el descuento, Ana González rubricaron la gran noche madrileña en el Estadio Antonio Puchades. El que no falló fue el líder FC Barcelona, que ya tiene ocho puntos de ventaja después de golear 5-0 pese a las bajas a una SD Eibar que resistió hasta poco después del descanso cuando encajó el tanto de la noruega Caroline Graham Hansen. A partir de ahí, protagonismo para la joven neerlandesa Esme Brugts, que se estrenó a lo grande como goleadora con un triplete en ocho minutos, mientras que otra joven, Ari Arias, cerró el marcador. Además, el Levante Las Planas salvó un punto en su visita al Villarreal (2-2) tras igualar un 2-0 en los minutos finales y con el empate de penalti en el 97, y el Costa Adeje Tenerife volvió a la senda de la victoria tras dos derrotas seguidas al batir 2-0 al Granada. Por último, la Real Sociedad se impuso por 1-2 al colista Sporting Club Huelva.