Buques chinos disparan cañones de agua y embisten a barcos filipinos

Barcos de la Guardia Costera china han disparado este domingo cañones de agua y han embestido barcos filipinos que llevaban suministros a los soldados estacionados en un banco de arena en disputa en el mar de China Meridional, según el Gobierno filipino. Uno de los barcos filipinos ha sufrido daños "graves" en el motor, mientras que el mástil de otro se ha roto tras ser alcanzado por "toda la fuerza del cañón de agua de la Guardia Costera de China", ha dicho en un comunicado el Grupo de Trabajo Nacional en el Mar de Filipinas Occidental, que ha añadido que otro barco ha sido embestido por un guardacostas chino. Los barcos filipinos se dirigían a Second Thomas Shoal, llamado localmente Ayungin Shoal, que se encuentra a 105 millas náuticas (195 kilómetros) al oeste de la provincia filipina de Palawan y se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas. Estaban llevando suministros a los soldados estacionados en el BRP Sierra Madre, un destartalado barco de la Armada filipina anclado en el banco de arena desde que encalló en 1999, marcando el reclamo del país sobre el área. "Condenamos, una vez más, los últimos actos de coerción no provocados y maniobras peligrosas de China contra una misión legítima y rutinaria de rotación y reabastecimiento de Filipinas a Ayungin Shoal que ha puesto en riesgo las vidas de nuestro pueblo", ha denunciado el grupo de trabajo. Los barcos chinos siguen regularmente e intentan impedir que los barcos filipinos lleguen a Ayungin Shoal, pero está ha sido solo la segunda vez que la guardia costera china utiliza cañones de agua contra una misión de reabastecimiento de Filipinas desde noviembre de 2021. China, que reclama casi todo el Mar de China Meridional, ha adoptado medidas cada vez más agresivas en la zona en los últimos años y ha ignorado un fallo de 2016 de un tribunal de arbitraje internacional que afirma que no tiene base legal o histórica para sus amplias demandas. Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwán también tienen derechos sobre el área, que se cree que es rica en recursos naturales.