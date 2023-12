Al Sisi, el único candidato conocido entre los votantes de El Cairo

El Cairo, 10 dic (EFE).- De los cuatro candidatos que se presentan a las elecciones presidenciales de Egipto, los votantes de El Cairo tan solo reconocen al actual jefe de Estado, Abdelfatah al Sisi, el indiscutible favorito para ganar estos comicios ante unos rivales completamente desconocidos por gran parte de la población.

"He votado a Al Sisi, porque sí, no conozco a los otros. No los conocemos y debemos dar el voto a alguien conocido", dice a EFE Roya Ahmed, una cairota de 55 años que ha depositado el voto en un colegio electoral del humilde barrio de Imbaba, a orillas del Nilo.

Ella es una de las cerca de cien personas que han esperado a la apertura del colegio electoral Ahmed Orabi a las 9.00, hora local (7.00 GMT), en la primera jornada de las elecciones presidenciales de Egipto, que se alargarán dos días más para que unos 67 millones de egipcios puedan votar.

Y es que por primera vez en una década, estas presidenciales cuentan con cuatro candidatos de distinto signo, una muestra del "serio camino del Estado hacia la transformación democrática, el pluralismo partidista y la competitividad política", según las autoridades egipcias.

Pero Farid Zahran, jefe del Partido Socialdemócrata Egipcio (PSE); Abdel Sanad Yamama, líder del Partido Wafd, y Hazem Omar, del Partido Popular Republicano (RPP), son tan solo desconocidos que figuran en la papeleta de votación al lado de Al Sisi.

"Sí, claro, ya sabíamos antes de salir a votar quién va a ganar", dice Ibrahim entre risas.

Pese a que la campaña electoral contó con mítines políticos, programas especiales en los medios y carteles de los cuatro candidatos, la inmensa mayoría de los votantes consultados por EFE afirman que no conocen a los rivales de Al Sisi.

Intissar, una mujer de 50 años que ha dado el voto al actual jefe de Estado, afirma que al único otro aspirante que conoce es Gamal Mubarak, el hijo de expresidente Hosni Mubarak, que no participa en las elecciones.

Por su parte, Ikrami Ahmed, de 49 años, es uno de los pocos que sí conoce al resto de candidatos, pero asegura a EFE que solo ha acudido al colegio electoral del popular barrio de Shubra porque el actual presidente y exmariscal "va a proteger a Egipto".

"Yo apoyo al Ejército y a la Policía. La comunidad internacional piensa que me han obligado a votar, pero yo he venido con toda mi voluntad", exclama Ahmed, que afirma que "Al Sisi ha hecho cosas buenas, pero la gente lo niega".

Y Omar, de 22 años, dice que votará a Al Sisi por ser "el único candidato con "la experiencia necesaria".

La primera de las tres jornadas de votación discurrió con una moderada afluencia y sin incidentes, afirmaron a EFE varios de los más de 22.000 observadores electorales locales.

Los votantes deben dirigirse al colegio designado y presentar el carné de identidad al funcionario de la mesa electoral, que luego entrega la papeleta para elegir a uno de los candidatos.

Ante la falta de digitalización del proceso, cada votante debe firmar en una lista para emitir el voto, a excepción de "la población analfabeta", que debe poner la huella dactilar en el papel, explica a EFE el responsable de la mesa 3 del colegio Abdelmonem Riad de Imbaba, el juez Ihab al Kilani.

Eso sí, una vez emitido el voto, todo elector debe hundir el dedo meñique en una tinta fosfórica roja que se impregna en la piel durante tres días para garantizar que una persona no pueda votar más de una vez.

Los egipcios afrontan estas elecciones en medio de una de las peores crisis económicas de la historia reciente del país, marcada por una inflación oficial de alrededor del 40 % y la pérdida de más de la mitad del valor de la moneda local en poco más de un año.

Sin embargo, los votantes no tienen esperanza de que la situación mejore tras las elecciones.

"No creo que haya un cambio. Nosotros ahora no entendemos nada, los precios están subiendo y el sueldo no sube. Hasta ahora no entendemos absolutamente nada", dice a EFE Hemat, de 45 años, que desea que la crisis se revierta si hay un cambio en el Gobierno.

Por su parte, Hossam, de 24 años, afirma que ha votado a Al Sisi porque "construye buenos puentes y carreteras", aunque también porque no conoce a ninguno de los otros porque no sabe leer.

"Quiero que mejoren los salarios, que no haya un aumento de los precios y que las cosas vuelvan como estaban antes", asegura. EFE

