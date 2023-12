Xavi: "Si Laporta dice que los Joaos pueden quedarse, va a misa"

Sant Joan Despí (Barcelona), 9 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este sábado que "si el 'presi' (Joan Laporta) dice que los Joaos -Cancelo y Félix- pueden quedarse, va a misa", en la previa al partido de Liga frente al Girona.

En una entrevista al diario saudí Asharq Al-Awsat concedida este sábado, Laporta aseguró que el club catalán "podrá quedarse a Joao Félix y Joao Cancelo para las próximas temporadas" y que "pronto comenzarán las negociaciones con el Manchester City y el Atlético de Madrid".

"Estamos satisfechos con los dos Joaos. Se han adaptado muy bien y están marcando diferencias. Vamos a ver qué pasa en el futuro porque nos gustaría contar con ellos para la próxima temporada", aseguró en rueda de prensa el técnico catalán antes de recibir la visita del cuadro gerundense.

El egarense destacó que este domingo el equipo "tiene una final" porque "es un rival directo con cuatro puntos de ventaja".

"El Girona puede aspirar a la Liga, está colíder con el Real Madrid. Para nosotros no es sorpresa, porque analizándolo juega muy bien, es dinámico y Míchel es un grandísimo entrenador", valoró sobre el preparador madrileño.

Sobre el técnico del Girona apuntó que "entrenar a un equipo grande cuesta más", pero resaltó que "está a un alto nivel y tiene mérito lo que está haciendo esta temporada".

El Girona consiguió en verano las cesiones de los azulgranas Eric García y Pablo Torre, y el segundo no podrá disputar el partido contra el Barça por la llamada 'cláusula del miedo', según la cual el futbolista cedido no puede jugar contra el equipo al que pertenece, si no abona una cantidad, en este caso de 300.000 euros.

"Me parecen muy bien las cláusulas del miedo. Un jugador nuestro no puede ir en tu contra, como le pasó al Atlético de Madrid el otro día con Joao Félix", subrayó el catalán, quien alabó el inicio de temporada de Eric García.

"No es lo mismo jugar en el Girona que en el Barça, la presión es distinta. Tiene buena salida de balón y me alegro por él, sabe que le tengo mucha confianza", calificó.

El Barcelona llega al duelo con la baja destacada del central Íñigo Martínez, de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho.

Es por eso que el canterano Pau Cubarsí, de solo 16 años, entró en la convocatoria para el duelo catalán.

"Pau está preparado, si está en la lista es por algo. Tiene una capacidad muy alta de salida de balón, es agresivo, lee bien el tema táctico... Es muy joven, pero si lo necesitamos está para jugar", especificó el de Terrassa.

Xavi se pronunció sobre las palabras del centrocampista del Girona Aleix García, quien en una entrevista a Movistar concedida el pasado martes, dijo: "Obviamente me gustaría jugar en el Barça", algo a lo que su entrenador respondió al día siguiente que "se equivocó".

"Aleix es un jugador que personalmente me gusta. Tiene capacidad técnica, unos cambios de orientación espectaculares y es futbolista para el Barcelona. Hay que entenderle, ¿quién no querría jugar con un equipo grande como el Barcelona?", profirió sobre el volante catalán.

Xavi detalló que espera a un Girona "valiente", y analizó que el enfrentamiento con los gerundenses será "una batalla de tener el balón y dominar el partido".

"Venimos en dinámica buena contra el Oporto y el Atlético de Madrid y queremos esta continuidad en el juego", concluyó.