Sofía Cristo se mantiene indiferente ante la nueva aparición televisiva de su hermano, Ángel Cristo Jr

Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey, sigue en el foco mediático tras las polémicas declaraciones de su hermano en televisión. Pero la guerra continúa, y es que Ángel Cristo Jr ha vuelto a aparecer en '¡De viernes!' por tercera vez, algo que parece no importarle mucho a su hermana ya que se ha mostrado indiferente. El joven aprovechaba esta nueva intervención para dirigirse a dos personas. La primera, Chelo García Cortés, íntima amiga de su madre y de la familia: "Ha habido gente que ha dado a entender que estoy enfermo de la cabeza, en concreto Chelo. Y esto se lo digo a ella: Que insinúe que tengo un problema mental es faltarle el respeto a su propia madre, y ella entiende por qué lo digo". Por otro lado, se disculpó con el Rey Emérito públicamente: "Me gustaría pedirle perdón al rey Juan Carlos, porque al final somos todos víctimas y mi madre nos ha usado a todos. Siento mucho si le he causado dolor". Momentos antes de la emisión, Sofía prefería no revelar si iba a sintonizar el programa para conocer los detalles de las declaraciones de su hermano. La hija de Bárbara Rey intenta mantenerse al margen de la situación familiar que ha salido a la luz. En medio de los problemas familiares, Sofía busca despejarse paseando a su perra, enfocándose en actividades que le permitan alejarse de las tensiones familiares y mantener una distracción en sus pensamientos. Su actitud refleja su deseo de mantener la privacidad en medio de los desafíos familiares que puedan surgir.