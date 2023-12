Prohíben a la familia de Mahsa Amini viajar a Francia para recibir el Premio Sajarov

Familiares de la kurdo-iraní Mahsa Amini, cuya muerte tras ser detenida por la 'policía de la moral' iraní por no llevar bien puesto el velo provocó una ola de protestas, no ha podido viajar a Francia, donde estaba previsto que recibieran el Premio Sajarov. Los padres y el hermano de Amini no han podido abordar el vuelo y se les han confiscado los pasaportes, según ha revelado su abogado, citado por la cadena BBC, pese a tener los visados en regla. Los tres tenían previsto viajar a Estrasburgo el viernes para recibir el Premio Sajarov de Derechos Humanos que se le ha concedido con carácter póstumo a la mujer. El padre de Amini, Amyad Amini, ha revelado que la prohibición ha sido a petición del Ministerio de Información, según recoge la emisora Radio Farda. "En el Aeropuerto Jomeini de Teherán, después de entregar el equipaje y recibir la targeta de embarque" se les confiscaron los pasaportes, ha relatado. La madre de Amini, Mozhgan Eftejari, y su hermano, Ashkan Amini, no podrán salir del país hasta el 30 de enero. "Queríamos viajar para recoger el premio y hasta teníamos el billete de vuelta. No había ninguna otra intención, pero nos lo han impedido ilegalmente", ha afirmado Amyad Amini. Amini, de 22 años, murió en un hospital de Teherán el 16 de septiembre de 2022, tres días después de su detención. Testigos aseguran que Amini fue golpeada bajo custodia, pero las autoridades niegan cualquier maltrato y atribuyen su muerte a "un súbito ataque al corazón". En octubre la UE anunció la concesión del Premio Sajarov a Amini y al movimiento Mujer, Vida, Libertad surgido tras su fallecimiento.