Previa del FC Barcelona - Girona

El FC Barcelona, tercer clasificado de LaLiga EA Sports, recibe este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00 horas/DAZN) al colíder Girona, en un derbi catalán en el que los azulgranas esperan refrendar su buen momento tras su victoria ante el Atlético de Madrid frente a un rival que busca el primer triunfo a domicilio de su historia ante el cuadro culé. Cuatro puntos separan en la tabla a los barceloneses (34) y a los gerundenses (38), que iniciaron la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports con los mismos puntos que el Real Madrid, por delante después de vencer el primero de los dos enfrentamientos directos entre ambos (0-3). Acalladas parecen ya las críticas surgidas de nuevo tras el tropiezo en Vallecas (1-1) de los de Xavi Hernández, que respondieron con una remontada en 'Champions' ante el Oporto, con goles de los 'Joaos', Cancelo y Félix, y con un triunfo de autoridad, también en casa, ante el Atlético (1-0), donde el delantero portugués se reivindicó con un tanto ante su exequipo. Ni siquiera la baja del portero Marc-André Ter Stegen, que estará dos meses alejado de los terrenos de juego tras pasar por quirófano para solucionar sus problemas lumbares, ha pasado factura a los barcelonistas, que han encontrado en Iñaki Peña un sustituto perfecto para el guardameta alemán. Sin otro hombre clave como Gavi y con ausencias como las de Iñigo Martínez y Marcos Alonso, el Barça espera refrendar sus buenas sensaciones antes de tratar de garantizar su primera plaza del Grupo H de la Liga de Campeones el miércoles ante el Amberes. A priori, el preparador culé repetirá el once que salió de inicio contra el Atlético. El danés Andreas Christiansen, a pesar de no entrenar casi esta semana por su inminente paternidad, formará en el centro de la defensa, y Lamine Yamal podría ser la única novedad si Xavi decide darle entrada en detrimento de Raphinha. Enfrente, el Girona, en la cima de la clasificación, ansía su primera victoria contra el Barça en el mejor momento de su historia. Solo el Real Madrid ha conseguido doblegar a los de Míchel este curso, en el que, hasta ahora, han sumado 38 de los 45 puntos que se han puesto en juego. Desde su derrota ante los de Carlo Ancelotti el 30 de septiembre -el único encuentro en el que no vieron puerta-, han ganado nueve de los diez partidos disputados, y solo el Athletic Club ha conseguido 'robarles' puntos (1-1). El pasado fin de semana superaron al Valencia (2-1), y en Copa del Rey se deshicieron del Orihuela (2-5). Ahora, deberán lidiar con la baja de un hombre importante como Yangel Herrera, con una lesión en el bíceps femoral y que se sumará a las ausencias de Ricard Artero, Jastin, Joel Roca, Toni Villa y Borja García. Tampoco estará este domingo Pablo Torre, víctima de la 'cláusula del miedo' al estar cedido por el FC Barcelona, pero sí Eric García, en cuya cesión no se recoge esta restricción. A priori, Yan Couto ocupará el hueco de Herrera en el lateral derecho. Arriba, los ucranianos Viktor Tsyhankov y Artem Dovbyk, máximo goleador en LaLiga del equipo (7), y el brasileño Sávio tratarán de llevar peligro al área azulgrana. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Joao Cancelo; De Jong, Pedri, Gündogan; Raphinha, Lewandowski y Joao Félix. GIRONA: Gazzaniga; Yan Couto, Eric García, Blind, Miguel; David López, Iván Martín, Aleix García; Tsygankov, Sávio y Dovbyk. --ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego). --ESTADIO: Olímpic Lluís Companys. --HORA: 21.00/DAZN.