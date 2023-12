Palestinos de Gaza liberados tras ser detenidos por Israel denuncian abusos y malos tratos

Rafah (Gaza), 9 dic (EFE).- Hombres palestinos de Gaza liberados tras ser arrestados estos días por el Ejército israelí para ser interrogados denunciaron hoy abusos, malos tratos y violencia por parte de Israel, según informaron periodistas locales en la Franja.

Esto sucede después de que este jueves se generalizara la polémica por imágenes en redes donde se veía a soldados israelíes arrestando y dejando semidesnudos y esposados a palestinos que fueron llevados para interrogatorios ante los aparatos de Inteligencia israelíes por sospechas de que pertenecían a Hamás.

"Daban palizas a los mayores, a nosotros los menores no, pero cuando pedíamos agua, nos decían que no había, y si queríamos ir al baño, no nos lo permitían", explicó hoy un joven a medios locales, tras llegar al hospital Mártires de Al Aqsa en Gaza.

Ahí, varios hombres mostraron moratones en el cuerpo que aseguraron que fueron causados por agresiones de las fuerzas israelíes.

"Nos arrestaron, nos cubrieron los ojos y nos pusieron las cabezas en el suelo, no sabemos donde estuvimos, cuando preguntábamos donde estábamos nos gritaban que callásemos", dijo el joven. "Cuando alguien decía algo, le daban patadas y palizas", agregó.

Ayer viernes, el portavoz del Gobierno israelí, Eylon Levy, dijo en rueda de prensa que los detenidos eran "hombres en edad militar que fueron descubiertos en zonas en las que los civiles se supone que fueron evacuados" y se les llevó a ser interrogados para ver si eran miembros o tenían vínculos con Hamás.

El portavoz afirmó que las detenciones se produjeron en lugares como el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja, que la organización islamista utiliza como uno de sus "centros de gravedad".

Las fotos y vídeos difundidos en redes mostraron a decenas de hombres en ropa interior, sentados en el suelo o de rodillas en lugares como una calle o descampado, rodeados por soldados israelíes, mientras otros eran llevados amontonados en camionetas.

Naciones Unidas calificó de "preocupantes" las imágenes, al entender que "todo el mundo tiene derecho a la dignidad humana".

Desde el inicio de la guerra entre Hamás e Israel en Gaza, al menos 17.700 palestinos han muerto por ataques israelíes, mientras que los heridos son más de 48.780.

El conflicto estalló con un ataque sorpresa de Hamás a Israel el 7 de octubre que causó al menos 1.200 muertos. EFE

