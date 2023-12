Nick Kyrgios no disputará el Abierto de Australia

El tenista australiano Nick Kyrgios ha confirmado este sábado que no disputará el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, por segundo año consecutivo. El tenista de 28 años sólo ha jugado un partido en 2023, sobre hierba en Stuttgart en junio, y su retirada parecía inevitable cuando su nombre estuvo ausente de la lista de inscritos para el 'grande' de Melbourne del próximo mes. "Es un momento muy decepcionante para mí, pero no podré competir en el Abierto de Australia 2024. Obviamente, me rompe el corazón. Tengo muchos recuerdos increíbles allí y solo quiero volver a jugar en lo más alto de mi juego y hacerlo bien, y necesito un poco más de tiempo", señaló Kyrgios en las redes sociales. Kyrgios se retiró en la víspera de su partido de primera ronda en Melbourne Park en enero y desveló que debía operarse la rodilla. En aquel momento se mostró optimista, creyendo que la baja no sería demasiado larga; regresó en junio, pero volvió a recaer. Kyrgios, que llegó a la final de Wimbledon en 2022, se retiró justo antes del 'grande' londinense, esta vez alegando una lesión de muñeca, y desde entonces no se le ha vuelto a ver en una pista. El oceánicono figura actualmente en el ranking debido a la duración de su ausencia.