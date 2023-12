Natàlia Mas no asistirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes en Madrid

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, no asistirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este lunes en Madrid. Fuentes de la Conselleria han informado a Europa Press este sábado que su ausencia se debe a que el Consejo, en sus palabras, no es un órgano de debate: "Es una reunión donde se transmite información, pero no se debate ni se negocia nada, dado que el Estado disfruta siempre de la mayoría absoluta de los derechos de voto del CPFF". Otro motivo que han señalado es que la Generalitat y el Gobierno "ya tienen abierta una negociación para una financiación singular de Catalunya" que, según las mismas fuentes, empezará en el primer trimestre de 2024. En lugar de la consellera, el Govern enviará al encuentro al secretario general de Economía, Josep Maria Vilarrúbia, y a la directora general de Presupuestos, Esther Pallarols. Con el CPFF de este lunes el Gobierno pretende informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad que servirán de referencia para preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.