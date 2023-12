Muriel: "El tacón me ha nacido en el momento y ha salido a lo grande"

Roma, 9 dic (EFE).- El colombiano Luis Muriel, delantero del Atalanta que este sábado dio la victoria a los suyos ante el Milan (3-2) con un gol de tacón en el tiempo añadido, declaró que ese golpeo le nació "en el momento" y que salió " a lo grande".

Con 2-2 en el marcador, Muriel se inventó un taconazo para superar al meta francés Mike Maignan que volvió loco a todo Bérgamo, localidad en la que juega un Atalanta que se ha metido de lleno en la pelea por Europa gracias al delantero colombiano, que abrió su cuenta goeladora en la Serie A esta temporada.

"Ha sido un final precioso porque hemos conseguido ponernos por delante y llevarnos la victoria", declaró a DAZN tras el duelo.

"El tacón me ha nacido en el momento, no he pensado nada porque incluso aunque lo hubiera entrenado no hubiera sabido cuando podría hacerlo. No tenía otra manera para hacerlo y nada, ha salido a lo grande, estoy muy contento", explicó.

Muriel, este año con un rol más secundario, rescató los tres puntos en un partido disputado que dejó al Milan muy tocado.

"Estoy tranquilo, a disposición del míster y del equipo. Trato de dar mi aporte, siempre tengo ganas de jugar y cuando estoy dentro lo dejo todo. Hoy he podido regalar la victoria pero es fruto del trabajo grupal", sentenció. EFE

