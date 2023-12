Miguel Bosé felicita a su padre en el día de su cumpleaños en sus redes sociales

Hace apenas un mes, el cantante se abría en canal y hablaba sobre los aspectos de su vida que habían quedado lejos de los focos mediáticos. Entre los muchos relatos que rescató de sus recuerdos, los protagonizados por su padre fueron los que más interés despertaron entre su público. Describía su relación como "tormentosa", algo que, con el tiempo, consiguieron reconciliarse con el paso del tiempo. Hoy, 9 de diciembre, Luis Miguel Dominguín cumpliría noventa y siete años y su hijo no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicarle una publicación en sus redes sociales. Miguel Bosé subía dos fotografías en blanco y negro del torero acompañadas de la siguiente frase: "FELIZ 97 CUMPLEAÑOS, PAPÁ!!!!". Rápidamente, los comentarios de la publicación se llenaban de felicitaciones de los admiradores del cantante aunque también destacaban los comentarios de Cristina Cifuentes, Marilia, Bibiana Fernández, Óscar Higares y Pilar Castano, entre otros. Miguel Bosé compartía la publicación en sus stories acompañada de su canción 'Si tú no vuelves'. Aunque el cantante reconoció que le costó asimilar el fallecimiento de su padre, del que se enteró mientras rodaba en Francia, no hay duda que disfruta recuperando los buenos recuerdos para sobrellevar mejor su ausencia, quien falleció en 1996 a causa de una parada cardíaca.