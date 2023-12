Míchel: "Si ganamos al Barça entramos en otra dimensión"

El entrenador del Girona FC, Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', confesó que ganar al FC Barcelona este domingo supondría entrar "en otra dimensión", en la cual ya tendrían que empezar a pensar que son un equipo candidato a pelear por las cuatro primeras posiciones. "Es un partido especial, todos están muy motivados. Ser nosotros mismos es lo más importante. Saber que el Barça es un equipazo, junto al Real Madrid y el Atlético, los mejores de la Liga. Tenemos que hacer todo al 100% para tener opciones", dijo en rueda de prensa en la previa a un derbi por la zona alta. El cuadro gerundense saca cuatro puntos al barcelonés, con la opción de ponerse líder en solitario después de 16 jornadas tras el empate del Real Madrid este sábado contra el Real Betis. "Estamos muy bien, estoy muy contento con el rendimiento del equipo. Sí es el mejor momento para ir a jugar contra el Barça. Podemos hacer un gran partido y sacar algo positivo, siempre y cuando el Barça tenga un día malo", afirmó. Por otro lado, Míchel entró a valorar lo que supondría ganar al equipo de Xavi Hernández. "El objetivo que tenemos ahora es luchar por Europa y de ganar al Barça entramos en otra dimensión. Sería dejarle a siete puntos, tendría mucha repercusión para todo el mundo. Habría que seguir manteniendo el nivel, pero sí es verdad que si somos capaces de ganar y ser mejores que el Barça esta plantilla podría dar un salto de calidad muy importante", dijo. "También pienso que de perderlo no quiero que se mire como que vamos a dejar de pelear por todo. Podemos hacerlo bien, el equipo está con confianza. No quiero un partido de tú a tú. Quiero que haya la mentalidad de que somos un equipo pequeño, que hay que hacer triples esfuerzos. Quiero ver a mi equipo siendo dominado, va a pasar. Hay que saber jugar ese tipo de partidos", añadió. Con todo, el preparador madrileño recordó las diferencias entre ambos equipos. "Es un equipo de nuestra liga pero no de nuestros objetivos. Estamos en lo alto de la tabla pero el Barça tiene la obligación de estar ahí arriba y nosotros nos hemos enganchado a un sitio que es de comodidad, de disfrutarlo", afirmó. "Hemos hecho un principio de temporada espectacular, pero el Barça también hace las cosas muy bien. Son cuatro puntos, pero en casa sólo el Real Madrid ha podido ganar. Es un Barça muy sólido. Pocos equipos van al campo del Barça como favoritos, nosotros somos un equipo muy humilde. Si pensamos que tenemos que jugar de tú a tú, estamos equivocados", añadió. Además, Míchel fue preguntado por la postura a favor de la 'cláusula del miedo' de Xavi con respecto a Eric García, quien se medirá a su equipo en las filas del Girona. "Xavi piensa que es jugador de ellos y es normal que no quiera que juegue. Eric ha hecho una semana muy buena, está tranquilo y bien, esperando el partido", apuntó.