María Pombo y Pablo Castellano, las imágenes que demuestran su invitación a la fiesta de Eugenia Martínez de Irujo

El Palacio de Dueñas se convirtió en el escenario de una fiesta muy especial donde destacadas personalidades del mundo de la música se congregaron para disfrutar de una noche llena de magia. Narcís Rebollo y Eugenia Martínez de Irujo ejercieron de anfitriones de lujo en este evento que además de reunir a artistas, congregó a algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. Entre los invitados no podían faltar algunos influencers, y como no podía ser de otra manera María Pombo acudió junto a su marido, Pablo Castellano, y su hermana, Marta Pombo. Los tres llegaron al evento rodeados de cámaras y expectación, captando todas las miradas al descender del coche en la entrada del palacio. Antes de bajar del vehículo, un señor de producción se acercó a hablar con el trío, generando aún más interés en lo que estaba por suceder. Acto seguido, varias cámaras se bajaron a grabarles mientras ellos sonreían, lo que deja entrever que se están preparando para una nueva parte de su 'pombodocumental'. Al ser preguntada por el equipo de Europa Press, María compartió sus expectativas, revelando su apoyo a los artistas españoles: "Muchos... vienen artistas muy potentes, pero bueno, nos quedamos con los españoles para apoyar a la casa". La presencia de las hermanas Pombo en este exclusivo evento no solo añadió glamour a la velada, sino que también generó gran interés mediático y muchas polémicas. Pero tal y como podemos ver, la familia fue bien recibida en el acto al cual acudieron con invitación.