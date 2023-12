La Misión Electoral OEA rechaza el intento del Ministerio Público de declarar nulas las elecciones

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha rechazado este viernes en un comunicado "el nuevo intento" del Ministerio Público (MP) guatemalteco de declarar nulas las pasadas elecciones y ha expresado su "extrema preocupación" por lo que considera una "clara alteración del proceso y un desconocimiento de la expresión depositada en el voto y la voluntad popular". La MOE/OEA ha defendido que los motivos esgrimidos desde el MP para invalidar los resultados electorales "no concuerdan" con "las causas por las cuales se puede declarar la nulidad de un proceso electoral", reguladas de forma "expresa y exhaustiva" en los artículos 234 y 235 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) de Guatemala. Así, la misión ha sentenciado que la "persecución emprendida por el MP para deslegitimar el proceso electoral carece de sustento normativo", alegando que el Ministerio "no tiene las atribuciones ni facultades constitucionales para llevar a cabo estas acciones, que violan el procedimiento conforme a la LEPP". La Misión Electoral de la OEA ha situado estos movimientos al mismo nivel que otros "realizados de manera opaca sin participación ciudadana ni de partidos políticos, sin respaldo normativo y claramente contrarios al principio democrático de máxima transparencia que debe regir los procesos electorales", tales como registros e incautaciones de material electoral. "Afortunadamente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya había cumplido su función de proclamar los resultados electorales, pues, según el artículo 125 (inciso c), el TSE es el único órgano competente para decidir sobre la validez o nulidad de las elecciones", se añade en la mencionada nota. La misión ha hecho hincapié en sus supervisión durante "el escrutinio, llenado de actas, transmisión y procesamiento de las mismas" y ha garantizado que "no hay dudas sobre los resultados de las elecciones", lamentando que el Ministerio Público ha actuado "de mala fe". Se trata de "una conducta nunca observada por la OEA y que constituye una clara interferencia con el proceso electoral. El MP ha incumplido su función constitucional e incluso puede haber incurrido en delitos electorales y otros como prevaricación y abuso de poder, así como violaciones a los Derechos Humanos", ha apuntado la MOE. Respecto a la nueva solicitud de retiro de inmunidad al Presidente electo, Bernardo Arévalo, y a otros miembros del partido Movimiento Semilla, la misión ha opinado que el Ministerio Público "ha incurrido en la persecución y criminalización de una opción política, buscando pretextos falaces para cancelar criminalmente un movimiento político, y desconocer al pueblo de Guatemala que se expresó claramente en las urnas". "Este tipo de acciones son propias de dictaduras y no de democracias. Actos de esta naturaleza rozan el desconocimiento del Estado de Derecho y atacan las instituciones republicanas del país, dentro de su marco constitucional. Las elecciones en Guatemala no pueden ser un proceso de selección del diputado, sino una expresión de la voluntad legítima del pueblo", ha zanjado la Misión Electoral OEA. Estas declaraciones llegan después de que el Ministerio Público de Guatemala haya presentado este viernes los resultados sobre su investigación contra el partido Movimiento Semilla por un presunto delito de lavado de dinero y haya insistido en la retirada de inmunidad a Bernardo Arévalo. El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el cuestionado Rafael Curruchiche, ha detallado que la investigación ha determinado siete hallazgos, fundamentalmente con respecto a los informes detallados de ingresos y egresos del Movimiento Semilla, así como de recibos que quedaron sin identificar.