Kishida podría reemplazar al portavoz del Gobierno a causa de un escándalo de fondos

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, está considerando reemplazar al secretario jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, por una supuesta omisión de informar los millones de yenes recibidos como parte de los esfuerzos de recaudación de fondos para su facción del Partido Liberal Demócrata, según han informado este sábado fuentes cercanas a la agencia Kiodo. La salida de la mano derecha de Kishida supondría otro golpe para el primer ministro, que ha visto los índices de aprobación de su gabinete alcanzar un mínimo histórico después de más de dos años en el cargo. Si es destituido, Matsuno sería uno de los pocos altos portavoces del Gobierno que se verían obligados a dimitir debido a un escándalo. Se alega que Matsuno, legislador de la Cámara de Representantes durante ocho mandatos y que se convirtió en secretario jefe del gabinete cuando Kishida asumió el poder, no declaró en los registros oficiales más de diez millones de yenes (64.000 euros) en ingresos durante los últimos cinco años. El escándalo ha asalido a la luz como parte de una investigación de los fiscales de Tokio que investigan una posible violación de la ley de control de fondos políticos que involucra más de 100 millones de yenes supuestamente recaudados por la facción política más grande del PLD, a la que pertenece Matsuno, a través de partidos de recaudación de fondos que no fueron incluidos en las declaraciones de financiación política de 2018 a 2022. Las facciones del PLD tradicionalmente han fijado a sus legisladores cuotas para las entradas del partido, normalmente con un precio de 20.000 yenes (unos 128 euros), y si superan sus objetivos, los fondos adicionales se devuelven como una especie de comisión a los legisladores. En la facción más grande del PLD, liderada por el ex Primer Ministro Shinzo Abe hasta su asesinato el año pasado, los fondos adicionales no habían sido reportados como gastos ni como pagos a los legisladores. Según las fuentes, también se sospecha que miembros clave de la facción de Abe, como Ryu Shionoya y el jefe de política del PLD, Koichi Hagiuda, así como el ministro de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura, han recibido pagos. Matsuno se desempeñó como secretario general de la facción Abe, oficialmente conocida como grupo político Seiwa, entre septiembre de 2019 y octubre de 2021 y fue sucedido por Nishimura y el actual Tsuyoshi Takagi, quien actualmente también es el jefe de asuntos de la Dieta del PLD. Takagi y Hiroshige Seko, secretario general del partido en la Cámara de Consejeros, también enfrentan acusaciones similares.