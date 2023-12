Isabel Coixet recibe el Premio Logro Europeo y anima a cineastas a creer en sus proyectos

Berlín, 9 dic (EFE).- La directora y guionista española Isabel Coixet recibió hoy el Premio Logro Europeo en el Cine Mundial "por su impresionante contribución al mundo del cine", distinción que aprovechó para animar a los cineastas a los que se les diga que no son lo suficiente buenos a creer en sus proyectos.

La barcelonesa recogió el galardón de la mano de la actriz Laia Costa, que participa en su última película, "Un amor", y que destacó el referente que es la directora para las mujeres cineastas y su disposición a a ayudarlas siempre a abrir puertas.

Coixet, que dio las gracias a la Academia de Cine Europeo por el premio, dijo que muy pronto en su carrera se dio cuenta que "detrás de la cámara no hay fronteras, pasaportes, banderas o límites".

"Me gustaría que el mundo fuera así", enfatizó.

Coixet dedicó el premio a todos los cineastas en Europa a los que se les ha dicho que no son lo suficientemente buenos, interesantes, controvertido o comerciales, entre muchos otros requisitos que supuestamente deben cumplir para triunfar en el mundo del cine.

"Cuando algo proviene de un lugar muy fuerte en tu corazón hay alguien a quien le gustará y conectará con lo que haces", les dijo Coixet.

La Academia destacó al anunciar el premio que Coixet, "a lo largo de su carrera, en sus películas, en sus escritos y en su compromiso político, siempre ha defendido sus creencias y valores, y ha dado voz a sus protagonistas".

Horas antes de recoger el galardón, la directora y guionista dijo a medios españoles que le hace ilusión, pero no lo ve como un testamento de su carrera.

"Lo importante es seguir haciendo cosas, los diplomas y premios, estupendo, pero tampoco recrearse en todo esto. Y ser referente, bueno, me parece bien, sobre todo si es referente de gente de la que me gusta mucho lo que hace y a la que respeto mucho", enfatizó.

Coixet es la cineasta que más premios Goya ha ganado -un total de nueve- y aspira a otros siete en la próxima gala de estos galardones del cine español con "Un amor".

Comenzó a filmar de niña con una cámara de 8 mm y empezó a trabajar en publicidad a los 19 años.

Su primer largometraje, "Demasiado viejo para morir joven", le valió una primera nominación a Mejor Dirección Novel en los premios Goya españoles.

En 1996 viajó a Estados Unidos y grabó "Things I never told you" con Andrew McCarthy y Lili Taylor, que se estrenó en la Berlinale y ganó el Premio Alexander de Plata en el Festival Internacional de Cine de Salónica.

En 2000 fundó Miss Wasabi Films, "que también ha producido excelentes videoclips y documentales", destacó la Academia.

"My life without me", protagonizada por Sarah Polley, Scott Speedman y Mark Ruffalo, fue la película que la lanzó en 2003 al estrellato internacional. EFE

