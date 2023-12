Guatemala rechaza las "precipitadas" acusaciones de golpe de Estado de la comunidad internacional

El Gobierno de Guatemala ha manifestado su "rechazo enérgico" ante los "precipitados pronunciamientos" de actores de la comunidad internacional que han alertado ante el peligro de golpe de Estado por las acciones del Ministerio Público contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, y la petición de este organismo de anulación de todo el proceso electoral. "La República de Guatemala rechaza enérgicamente los precipitados pronunciamientos de algunos actores de la comunidad internacional en torno a acciones que, según sus comunicados, podrían suponer una alteración del orden constitucional", ha planteado el Gobierno en un comunicado oficial. Así, ha reivindicado su "absoluto respeto" a la Constitución y recuerda que "uno de sus pilares fundamentales es la alternancia del poder". "Reiteramos que en Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que todas las autoridades electas tomen posesión de sus cargos", ha subrayado. El Gobierno se ha declarado además "respetuoso de la independencia de los organismos del Estado e instituciones autónomas y descentralizadas". "El Gobierno de Guatemala ha sido respetuoso de los resultados oficializados por el Tribunal Supremo Electoral tanto para el binomio presidencial como para los 340 alcaldes así como de los 160 diputados electos", ha remachado. También el Ministerio público ha publicado un comunicado a última hora del viernes en el que "rechaza categóricamente cualquier narrativa maliciosa que busca confundir respecto a que se pretende anular las elecciones o vulnerar la voluntad popular". "Lamentablemente el pueblo de Guatemala ha sido víctima de una estructura criminal perversa e inescrupulosa que por su ansia de poder ha socavado la democracia y la buena fe de todo un país, por lo que no se escatimarán esfuerzos para que los responsables enfrenten la justicia", ha argumentado. El comunicado recuerda que la investigación sobre el Movimiento Semilla que lidera Arévalo revela que el 32 por ciento de sus afiliados son "falsos". "El partido político Movimiento Semilla nunca nació a la vida jurídica, pues su constitución fue mediante acciones corruptas e ilegales", subraya. Igualmente señala a Semilla por "financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero". Por último, destaca ilegalidades "cometidas por autoridades del Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral de 2023", concretamente en el resguardo de las cajas electorales y por la ausencia de actas electorales. El jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, ha llegado incluso a denunciar "amenazas de muerte, coacciones bloqueos y otras acciones que según fuentes de información están siendo financiadas por un país extranjero". El TSE dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, haciendo oficial los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, quien tomará posesión, previsiblemente, como presidente el próximo 14 de enero junto con su compañera de fórmula, la vicepresidenta electa Karin Herrera. Sin embargo, el MP insiste en solicitar el enjuiciamiento de Arévalo y ha solicitado la anulación de todo el proceso electoral.