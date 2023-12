El PSOE exige un plan de rescate para el comercio damnificado por las obras de la Avenida de Trassierra

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Carmen González ha informado este sábado de que el Grupo Municipal Socialista ha presentado en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba un escrito para exigir la articulación de un plan de rescate para los comerciantes damnificados por el retraso de las obras de la Avenida de Trassierra que, además, denuncian haber perdido ocho de cada diez clientes por la falta de accesos a sus establecimientos. La socialista ha explicado que la obra de remodelación de la carretera de Trassierra lleva varios meses ejecutándose y varios meses de retraso, lo que esta suponiendo un importante perjuicio económico a los más de 50 pequeños comercios que están en la zona de Margaritas y Colonia de la Paz, de los que cuatro de ellos han tenido ya que cerrar, según informa el PSOE en una nota de prensa. "Hasta el momento desde el Ayuntamiento no se está llevando a cabo las actuaciones que están pidiendo los comerciantes para facilitar el acceso de los clientes a sus negocios, lo que conlleva una perdida de ventas, por lo que exigimos que desde el Imdeec se ponga en marcha una línea de ayudas extraordinarias para los comercios afectados por dicha obra", ha detallado Carmen González. La edil, que denunció a principios de semana el recorte de los fondos para el impulso de la actividad comercial de casi un tercio en los Presupuestos Locales de Bellido para 2024, ha recordado que algunos datos de la "desastrosa" gestión en comercio del Gobierno de Bellido en el pasado mandato, como por ejemplo que tres años después de la pandemia los comerciantes aún no hayan recibido ni un euro del proyecto Bono 10 dotado con un millón de euros para paliar los daños ocasionados en el sector, o la pérdida de la subvención de tres millones euros de fondos Next Generation destinados a fomentar la actividad comercial en las zonas turísticas. A ello, ha sumado el recorte de 25.000 euros menos de subvención a los cuatro centros comerciales abiertos de la ciudad, la bajada en 205.000 euros en la subvención para la transformación digital de los comercios de cercanía y la desaparición de una ayuda anual que existía de 6.000 euros para los caracoleros. Tampoco aparecen en los Presupuestos el plan de revitalización del comercio tradicional y de cercanías prometido por Bellido en campaña electoral, ni las acciones de regeneración de las zonas comerciales. Sobre la obra en la Avenida de Trassierra y su repercusión en la movilidad de los vecinos y su afección al comercio local, Carmen González ha afirmado que "es incomprensible que el Gobierno local se desentienda de las reclamaciones y peticiones de ayuda de los vecinos y comerciantes, máxime tras el retraso acumulado de la obra y el cierre de comercios por la imposibilidad de acceso de sus clientes".