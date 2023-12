El nuevo presidente del Senado argentino denuncia un intento para desplazarlo del cargo

El que ha sido designado como presidente provisional de la Cámara Alta de Argentina por el presidente electo, Javier Milei, Francisco Paoltroni, ha denunciado este sábado un intento para desplazarlo del cargo que ha atribuido a la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, y al portavoz de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans. "Todavía no se definió la presidencia provisional del Senado a pesar de que me habían confirmado. Si a mí me bajan será un síntoma de debilidad política, producto de una operación entre Guillermo Montenegro y José Mayans", ha afirmado Paoltroni en declaraciones al diario 'La Nación'. Guillermo Montenegro está considerado como la mano derecha de Villarruel. La propia Villarruel participa en la Sesión Pública Especial de la Cámara Alta desde uno de los palcos del hemiciclo este sábado. Fuentes de La Libertad Avanza, el partido de Paoltroni y Milei, han explicado que habría un acuerdo para desplazar a Paoltroni y designar en su lugar al senador Bartolomé Abadala. Estos movimientos se producen apenas unas horas de la ceremonia oficial de toma de posesión de Javier Milei, prevista para este domingo, después de su victoria en las elecciones presidenciales argentinas que se cerraron el 22 de octubre con la segunda vuelta de los comicios.