El juez Santiago Pedraz presume de familia paseando con Elena Hormigos y su bebé por las calles de Madrid

El reconocido juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha sido captado recientemente por el equipo de Europa Press paseando por las calles de Madrid junto a su pareja, Elena Hormigos, disfrutando de los primeros momentos con su recién nacido, Jacobo. La pareja, visiblemente feliz, se mostró relajada mientras empujaba el cochecito del bebé por las concurridas calles de la capital. Santiago Pedraz no oculta su felicidad al haberse convertido en padre recientemente, y no duda en presumir de su nueva familia. Acompañado por su pareja, ambos caminan con ternura mientras admiran los comercios a pie de calle, disfrutando de los primeros paseos junto al pequeño Jacobo. La llegada de un hijo siempre marca un hito importante en la vida de cualquier persona, y el juez Pedraz no es la excepción. La pareja parece estar viviendo con alegría esta nueva etapa, compartiendo su día a día y disfrutando al máximo de los momentos en familia. Aunque suele mantener un perfil discreto, Pedraz no ha dudado en mostrar su felicidad en público, dejando entrever su orgullo como padre en los paseos por Madrid junto a su pareja y su bebé.