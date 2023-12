(Crónica) El Valladolid se pone segundo y el Sporting se muestra fuerte

El Real Valladolid remontó (2-1) este sábado al Amorebieta en la jornada 19 de LaLiga Hypermotion para ponerse segundo en la apretada lucha por el ascenso directo, mientras que el Sporting de Gijón se mostró igualmente fuerte pero no pudo (0-0) con el Levante. El tanto de Manu Hernando pasada la media hora adelantó al conjunto vasco en el José Zorrilla, pero los locales cambiaron la cara tras el descanso. El 1-1 de Juric en el minuto 54 ayudó a terminar de animarse a un Valladolid que atrapó los tres puntos en la recta final por medio de Israel Salazar. Los de Paulo Pezzolano esquivan así la irregularidad que marca el momento por arriba y se ponen segundos con 35 puntos, a uno del líder Leganés, que juega este domingo contra el Eldense. Mientras, el Sporting sumó 33 con un empate trabajado en el fortín de El Molinón ante un Levante que se queda con 28. Los asturianos, que no conocen la derrota en casa, fueron mejores en el primer tiempo y aguantaron más de media hora con uno menos por la segunda amarilla a Uros Djurdjevic, justo después de que el delantero mandara una buena ocasión al larguero. El equipo 'granota' quiso entonces pero no pudo y el Sporting, aunque perdió la segunda plaza, demostró ser un equipo fuerte. Además, la jornada cerró por este sábado con el empate sin goles entre el Burgos y el Mirandés, un buen local que no conoce la derrota en El Plantío y un buen visitante sumando en las últimas cuatro jornadas, ambos cómodos en mitad de tabla. --RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 19 EN LALIGA HYPERMOTION. -Viernes 8 de diciembre. Albacete - Villarreal B 2-0. Espanyol - Real Zaragoza 1-1. -Sábado 9. Valladolid - Amorebieta 2-1. Sporting de Gijón - Levante 0-0. Burgos - Mirandés 0-0. -Domingo 10. Elche - Cartagena 14.00. Racing de Santander - Oviedo 16.15. Eibar - Andorra 18.30. Leganés - Eldense 18.30. Huesca - Racing de Ferrol 21.00. -Lunes 11. Tenerife - Alcorcón 21.00.