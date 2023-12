Corea del Norte asegura que Japón "no ganará nada" con su política hostil y advierte de posibles "contramedidas"

El Gobierno de Corea del Norte ha criticado la "imprudente" política de hostilidad de las autoridades japonesas hacia su país y ha advertido de que "cualquier forma de provocación" que denote animadversión "irá seguida de las correspondientes contramedidas", ha informado la agencia KCNA. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano han criticado que Japón está actuando "sin saber dónde se encuentra ni dónde trazar el límite", en relación a la lista de "entidades preocupantes" por su supuesta implicación en el desarrollo de armas de destrucción masiva publicada por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, que incluía seis organismos de Corea del Norte. Este hecho, ha sido calificado como "una grave usurpación" de la soberanía y la dignidad norcoreanas, así como una "provocación política", percibida como "lamentable" por su carácter "anacrónico", según la KCNA. "En el siglo pasado, Japón se volvió loco con el desarrollo de armas de destrucción masiva, como armas biológicas, químicas y atómicas, para hacer realidad su tonta quimera de la 'Esfera de Coprosperidad del Gran Asia Oriental', destinada a dominar no sólo Asia sino el mundo entero. (...) Esta es verdaderamente una situación tan absurda en la que el culpable presenta la demanda primero", han reprochado las autoridades norcoreanas. A ojos del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, "esto revela los verdaderos colores de Japón, que busca la confrontación, no el diálogo". "El diálogo y la presión son mutuamente incompatibles", han apostillado. "Japón haría bien en pensarlo dos veces antes de aferrarse a una política hostil hacia Corea del Norte, ya que no tendrá nada que ganar con ella", concluye la nota recogida por la KCNA.