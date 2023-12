Condenado a cadena perpetua por intento de magnicidio el ex primer ministro de Burundi Alain-Guillaume Bunyoni

El ex primer ministro de Burundi Alain-Guillaume Bunyoni ha sido condenado a cadena perpetua por un abanico de cargos entre los que destaca el intento de magnicidio del presidente del país, Évariste Ndayishimiye. Bunyoni, quien ocupó el cargo entre junio de 2020 y septiembre de 2022, fue arrestado en abril y acusado por La Fiscalía burundesa de "pagar con divisa extranjera a un grupo criminal para asesinar al jefe de Estado", según ha recogido el portal de noticias SOS Medias Burundi. La sentencia ha sido dada a conocer por el propio presidente del Tribunal Supremo, Emmanuel Gateretse, se ha trasladado a la prisión central de Gitega (la capital política del país), donde Bunyoni está detenido, para anunciar la decisión del tribunal bajo su responsabilidad. Bunyoni ha rechazado todas las acusaciones desde un primer momento. El ex primer ministro y general, un importante aliado del expresidente Pierre Nkurunziza --quien falleció en 2020 durante el periodo de traspaso de poderes a Ndayishimiye-- fue arrestado siete meses después de su cese tras unas acusaciones de Ndayishimiye contra altos cargos no identificados que habrían planeado un golpe de Estado contra él. Finalmente, el ex primer ministro también ha sido condenado por dañar el buen funcionamiento de la economía nacional, insultar al Jefe de Estado y al primer ministro y posesión ilegal de armas. El tribunal también ordenó la incautación de los bienes de Bunyoni consistentes en casas, vehículos y bienes, informa el portal SOS Médias Burundi. Tres presuntos cómplices de Bunyoni han sido condenados a tres años de cárcel y otros dos -- el coronel de Policía Désiré Uwamahoro, ex comandante de la Brigada Antidisturbios, y Samuel Destiné Bapfumukeko, directivo del SNR (Servicio Nacional de Inteligencia) -- , han sido condenados a 15 años de prisión.