Carlo Ancelotti: "No me quejo de nada ni de nadie, salgo del Villamarín satisfecho porque es un punto bueno"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, negó este sábado que se queje "de nada ni de nadie" por el empate (1-1) de su equipo fuera de casa ante el Real Betis Balompié durante la jornada 16, mostrándose "satisfecho" ya que a su juicio "es un punto bueno" para la tabla clasificatoria de LaLiga EA Sports. "No me quejo de nada ni de nadie, salgo de aquí satisfecho porque es un punto bueno para la tabla", comentó Ancelotti durante la rueda de prensa posterior al encuentro. "Ha sido un buen partido, igualado, competido y jugado bien por ambas partes, resultado correcto", admitió el técnico merengue desde el Estadio Benito Villamarín. "Creo que hemos encajado el gol cuando el partido estaba bastante bajo control, con una pérdida", lamentó el entrenador italiano sobre un mal pase de Jude Bellingham que precedió al gol bético. "Por el esfuerzo que ha hecho el Betis, no se merecía perder este partido; lo ha jugado bien, como nosotros", resumió el técnico del Real Madrid. "Salimos de aquí contentos, tenemos el liderato, éste es un campo difícil y ya vamos a pensar en los próximos partidos", continuó en la sala de prensa del Villamarín. "A veces puede pasar que las cosas no salgan como uno quiere. Pero para mí ha sido por parte nuestra un partido completo, con errores y aciertos. Tenemos que conformarnos con este resultado, que es bueno y seguimos en buena dinámica", argumentó. "El rival ha marcado un gol fantástico, con el cual ha empatado el partido, y nada más. Como he dicho, yo estoy satisfecho porque no siempre se pueden ganar todos los partidos. Hasta ahora lo hemos hecho bien y lo vamos a hacer bien otra vez en el futuro también", concluyó.