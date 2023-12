Arévalo denuncia "un golpe de Estado absurdo, ridículo, y perverso" por parte del Ministerio Público

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha criticado la "falta de fundamento" de las acusaciones vertidas este viernes desde el Ministerio Público (MP) contra el Movimiento Semilla en relación a un presunto delito de lavado de dinero, en lo que ha descrito como "un golpe de Estado absurdo, ridículo, y perverso". Arévalo ha señalado que la "falta de fundamento de los argumentos (del Ministerio Público)" y sus "mediocres presentaciones" no son más que una "muestra de desesperación" a la que han tenido que hacer frente "desde que empezó la persecución política" contra el "binomio presidencial legítimamente elegido por el pueblo de Guatemala". "Existe un intento de golpe de Estado en Guatemala (...) contra figuras políticas, sino contra la democracia misma. Los actos golpistas del Ministerio Público revelan su plan de reprimir, perseguir e invalidar las elecciones, atacando nuestra libertad y justicia", ha escrito Arévalo en la red social X, antes conocida como Twitter. A este respecto, ha defendido en una rueda de prensa ofrecida previamente este viernes que, "no existe" credibilidad alguna en las afirmaciones del MP, que "no argumenta ni demuestra lo que está diciendo". Además, el presidente electo ha denunciado que no han tenido acceso a la carpeta judicial "para poder armar" su defensa frente a unas acusaciones que ha considerado "absurdas" e "infundadas" con el propósito de "socavar la gobernabilidad, la democracia, y la libertad de elección" en Guatemala. "No lo permitiremos", ha agregado. "Nunca hicimos una gestión de ese tipo. Los argumentos que usa el MP para argumentar (sus acusaciones) no los conocemos. A estas alturas, lo que sabemos es que el Ministerio Público se dedica a mentir, así que esta será otra mentira", ha sentenciado Arévalo en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación. En este sentido, el político ha asegurado que su equipo contempla ya una "ruta de acciones legales" frente a este "montaje ridículo" y "sin sustento", tanto en el ámbito penal como en el constitucional, y ha adelantado que serán presentadas la próxima semana. "BURLARSE DE LOS GUATEMALTECOS" El presidente electo ha apostillado que las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto se llevaron a término "de manera transparente y legítima", por lo que "querer invalidar" su resultado "es burlarse de los guatemaltecos voluntarios que cuidaron el proceso electoral y de su derecho a elegir". En este contexto, el mandatario ha instado a la "defensa de la democracia" en este "momento crucial" para la historia de Guatemala y ha advertido que en el MP estan dispuestos a "quitarles la voz". Por este motivo, el militante del Movimiento Semilla ha llamado a sus seguidores a apoyar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a reclamar justicia a las cortes supremas. "Es momento de actuar y de estar unidos por el país libre que merecemos", ha defendido, afirmando que no permitirá que les "roben las elecciones" y tomará posesión de su cargo el próximo 14 de enero. "Nos presentamos a las elecciones en busca de una transformación, para darle al pueblo instituciones que funcionen, pero no en favor de élites corruptas; para ofrecer la tranquilidad y seguridad que el pueblo necesita; para garantizar que las instituciones están para servir al pueblo y no a minorías corruptas", ha argumentado Arévalo, señalando que este es el motivo de estas acusaciones "absurdas y perversas". "CLARO RESPALDO" INTERNACIONAL Asimismo, el representante del Movimiento Semilla ha hecho hincapié en que es "claro el nivel de respaldo que existe a la democracia en Guatemala" entre la comunidad internacional, "algo que todos deberían tener en cuenta". "La OEA ha calificado estos hechos de golpe y, en adelante, ha habido manifestaciones de apoyo de distintas instituciones y países. Por ejemplo, ahora salimos de una reunión con una delegación de senadores y congresistas estadounidenses en la que se ha reiterado el apoyo de EEUU a nuestro país y el apoyo en la lucha por la democracia del pueblo guatemalteco", ha aseverado Arévalo. En la misma línea, ha recordado que ya existen "sanciones dirigidas a título individual --como la retirada de visados-- que se han ido aplicando (...) y que son decisión soberana de los Estados que las imponen. "Pero también ha habido advertencias claras de la Unión Europea y Estados Unidos de reconsiderar vínculos comerciales con Guatemala si se consuma el golpe de Estado que se esta gestando", ha añadido. Por último, el presidente electo ha afirmado que se ha dirigido en una carta al presidente saliente, Alejandro Giammattei, para abordar la cuestión de los presupuestos en el país y tras la que espera que el mandatario aproveche para "manifestarse respecto a este atentado contra la democracia". Estas declaraciones llegan después de que el Ministerio Público de Guatemala haya presentado este viernes los resultados sobre su investigación contra el partido Movimiento Semilla por un presunto delito de lavado de dinero y haya insistido en la retirada de inmunidad a Bernardo Arévalo. El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el cuestionado Rafael Curruchiche, ha detallado que la investigación ha determinado siete hallazgos, fundamentalmente con respecto a los informes detallados de ingresos y egresos del Movimiento Semilla, así como de recibos que quedaron sin identificar.