68-76. El Breogán remonta el Miribilla y encarece la permanencia

Ramón Orosa

Bilbao, 9 dic (EFE).- El Río Breogán remontó al Surne Bilbao Basket un partido que los locales dominaron durante los tres primeros cuartos y encareció sobremanera una pelea por el descenso de la que no escapa el conjunto vizcaíno tras ceder ante el conjunto lucense, por 68-76, en un choque clave para ir acercándose a la permanencia.

Así lo había avisado su técnico Jaume Ponsarnau, que ve ahora como su equipo, en vez de estar a tres victorias como esperaba, se encuentra a solo una de un descenso que, no obstante, siguen marcando, por su negativo diferencial de puntos, el Breogán.

De todos modos, si los gallegos juegan como en el último cuarto en el Bilbao Arena (15-27), en el que exhibieron entereza, determinación y acierto a raudales, los del croata Veljko Mrsic difícilmente caerán a la LEB.

Lideraron el triunfo gallego Justin Anderson (15 puntos), pareció que todavía con alguna diferencia con su técnico, Stefan Momirov (14) y el argentino Juan Fernández (11 rebotes y 3 tapones) dentro de una labor coral claramente de menos a más.

Al contrario, el Surne Bilbao, a pesar de el enorme aliento que recibió de una grada con más de 9.000 espectadores, fue de más a menos del el 20-7 del minuto 8 a su derrumbe en el último cuarto.

Los mejor de los 'hombres de negro' fueron la pelea constante de Sacha Killeya-Jones (11 puntos, 6 rebotes y 4 tapones) y Xavi Rabaseda (8 rebotes), y las rachas anotadoras de Adam Smith (14) y Denzel Andersson (12) lo mejor de su partido.

Arrancó mejor el Surne, que se fue rápidamente en el marcador en los ocho primeros minutos lanzado por Renfroe y Rabaseda ante un Breogán al que costaba horrores anotar (11-3, 13-5 y 20-7).

Empezaron a cambiar las cosas con la entrada a la cancha de Sergi Quintela (20-11), pero no todavía para equilibrar un primer cuarto claramente dominado por los de negro (22-11).

Cuando se equilibraron las cosas fue en el segundo cuarto, con un 3-14 tras una primera canasta de Pantzar que igualó el marcador a cuatro minutos del descanso (27-27).

Apareció entonces Smith para los locales, con siete puntos en dos jugadas (34-29), aunque también con un pérdida, para devolver la iniciativa al Bilbao Basket de cara a la segunda mitad (34-31).

Tras el regreso de vestuarios, el Surne intentó poner de nuevo puntos de por medio apoyado en sus hombres altos, Andersson y Killeya-Jones, y los nueve puntos que consiguió de ventaja parecieron empezar a inclinar de nuevo el choque para los locales (43-34).

Pero, no. El Breogán no estaba dispuesto a tirar la toalla y Momirov y Juan Fernández acercaron de nuevo a los celestes (46-43) en medio de un toma y daca con los bilbaínos intentando coger una buena diferencia en el marcador (51-43, 53-45) y los lucenes tratando de impedirlo, en lo que no cesaron hasta el final del tercer cuarto (53-49).

De nuevo anotó el conjunto vizcaíno la primera canasta en el último parcial (55-49), pero los de Veljko Mrsic habían ganado mucha confianza y no dejaron de castigar en una y otra mitad de la cancha para enganchar un 0-12 que tiñó el choque de celeste a 6.26 del final (55-61).

Frenó la sangría local un triple de Anderson y el Bilbao Basket empezó a responder al Breogán (60-61, 65-67), pero el equipo gallego estaba ya lleno de determinación y cada lanzamiento de uno de los suyos era canasta casi segura.

Hasta que un triple lejano de Justin Anderson finiquitase el choque (65-74) antes de que llegase a su final con los visitantes 8 arriba (68-76).

- Ficha técnica:

68 - Surne Bilbao Basket (22+12+19+15): Renfroe (2), Adam Smith (14), Rabaseda (6), Denzel Andersson (12) y Killeya-Jones (11) -cinco inicial-; Pantzar (8), Kullamae (3), Reyes (6), De Ridder (2) y Tsalmpouris (4).

76 - Río Breogán (13+18+18+27): Frankamp (7), Polite, Momirov (14), Justin Anderson (15) y Sajus (5) -cinco titular-; Sergi Quintela (7), Jógela (9), Ventura (7), Juan Fernández (6), Rudan (6) y Erik Quintela.

Árbitros: Carlos Peruga, Paco Araña y Alberto Baena. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de la Liga Endesa disputado en un Bilbao Arena de Miribilla casi lleno y con 9.109 espectadores. Dato oficial. Entre ellos numerosos seguidores visitantes. EFE

