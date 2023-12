1-0. Mayoral derriba al 'muro Mamardashvili'

Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 8 dic (EFE).- Incapaz de batir a Giorgi Mamardashvili durante un buen tramo del partido, y con un hombre más durante casi toda la segunda parte por la expulsión de Gabriel Paulista, el Getafe ganó 1-0 gracias a un tanto de Borja Mayoral que impulsó a su equipo hacia la zona noble de la clasificación.

Otra vez Mayoral, el mejor goleador español del curso, apareció para sujetar al Getafe, que sufrió para terminar con la resistencia de un equipo que se encomendó a su portero para sobrevivir al exceso de revoluciones de Gabriel Paulista. Mayoral sumó su noveno tanto del curso y amargó al conjunto ché, que resistió bien después de un duelo espeso hasta la última media hora.

Y es que mucho se esperaba de un partido entre dos equipos abonados a caminar por la mitad de la clasificación y con la perspectiva de dar un salto de calidad para acercarse a la zona más noble de LaLiga EA Sports. Las tertulias previas al duelo se centraron en el reencuentro de José Bordalás con el Valencia y en la cortesía que pidió a su público el técnico azulón para que respetara a Hugo Duro en su tercer encuentro en el Coliseum tras firmar por el Valencia.

Pero no se habló en exceso de fútbol, que fue de lo que adoleció el encuentro en muchas de sus fases. Sobre todo en los primeros 45 minutos, en los que el primer disparo a portería llegó en el tiempo añadido con un intento inocentón de Borja Mayoral que detuvo sin problemas Giorgi Mamardashvili.

Antes, no hubo nada. Mucho centrocampismo, poca profundidad y escaso atrevimiento. Un exceso de tacticismo en ambos bandos que condenó al público del estadio del Getafe, aburrido hasta la médula y sólo entretenido con las celebraciones de sus efemerides: el Getafe cumplía su partido 700 y David Soria el 200.

Sin embargo, es cierto que el Getafe tuvo algo más de presencia. Controló más la pelota. Aunque sin ocasiones, por lo menos intentó generar fútbol. Bordalás tuvo que regenerar su defensa ante la ausencia por sanción de Damián, Alderete y Diego Rico. Apostó por Juan Iglesias Duarte y Jordi Martín, un canterano que debutó en Primera División.

Bordalás chocó contra el mismo equipo que estuvo a punto de derrotar al Girona la pasada jornada. Y también se encontró con algunos de los jóvenes jugadores que debutaron bajo su paraguas en su etapa valencianista: Javi Guerra, Mosquera, Jesús Vázquez, Mamardashvili o el mismo Hugo Duro, todos clave en la nueva hornada de futbolistas que sostienen con dignidad al conjunto ché.

Los once de Rubén Baraja mostraron un orden impenetrable por el Getafe, que, sin saberlo, abriría la primera brecha en la muralla con la cartulina amarilla que vio Gabriel Paulista por protestar al filo del descanso. El central del Valencia, desquiciado por una posible tarjeta que no vio Juanmi Latasa, se marchó apercibido al vestuario.

Esa jugada fue clave, porque en los primeros compases de la segunda parte, un manotazo claro de Paulista sobre el omnipresente Latasa, le costó la segunda cartulina amarilla y la expulsión. Y su acción pudo sentenciar al Valencia, que, con un hombre menos, se resquebrajó durante un cuarto de hora y se encomendó a Mamardashvili para resistir.

El portero georgiano inició su serie de paradas con una buena mano a Duarte en un remate desde dentro del área; continuó con un despeje a un disparo de Milla desde fuera del área y cerró la serie tapando un mano a mano del debutante Jordi Martín.

Ese primer arreón del Getafe dio paso a un periodo de tranquilidad en el que Greenwood lo intentó sin éxito en multitud de ocasiones bien tapado por Yarek, muy acertado y un sustituto más que fiable del lesionado Gayá. El joven internacional español sub-19 tiene mimbres para convertirse en un gran lateral izquierdo. Casi siempre pudo con el británico, sin duda el jugador más desequilibrante del Getafe.

Y así se llegó al último cuarto de hora, en el que Bordalás sacó a toda su artillería: Óscar, Jaime Mata, y Aleñá aparecieron por el verde del Coliseum y se inició el último intento del Getafe de llevarse la victoria. Se esperaba un asedio, pero el Valencia aguantó bien hasta casi el final.

Entonces apareció Mayoral. Fue el único capaz de superar a Mamardashvili. Se convirtió en el héroe de un partido que acabó con más expulsados por hablar demasiado: se fueron Javi Guerra y Duarte. El árbitro condenó su verborrea. Pero eso al Getafe le dio igual. Ya es octavo y sueña con mirar hacia la zona más noble con un nombre ambicioso: Europa.

-- Ficha técnica:

1.- Getafe: Soria; Iglesias, Duarte, Djené (Aleñá, min. 70), Gastón; Greenwood, Milla (Óscar, min. 70), Maksimovic, Jordi Martín (Mitrovic, min. 83); Latasa (Jaime Mata, min. 74), Mayoral y Greenwood.

0.- Valencia: Mamardashvili; Thierry (Yaremchuk, min. 91), Paulista, Mosquera, Yarek (Canos, min. 90); Pepelu, Guerra, Foulquier, Fran Pérez (Diakhaby, min. 54); Diego López (Jesús Vázquez, min. 82) y Hugo Duro.

Gol: 1-0, min. 87: Borja Mayoral.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Expulsó con doble amonestación a Gabriel Paulista (min. 43 y 50) y por roja directa a Javi Guerra (min. 88) por parte del Valencia y amonestó del mismo equipo a Baraja (min. 54). También vieron cartulina amarilla por parte del Getafe Milla (min. 56) y Djené (min. 62) y expulsó a Duarte con roja directa (min. 91).

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum de Getafe ante 11.115 espectadores.

Getafe (Madrid), 8 dic (EFE).- Giorgi Mamardashvili, portero del Valencia, aseguró este viernes, tras perder 1-0 ante el Valencia, que las rojas que recibieron sus compañeros Javi Guerra y Gabriel Paulista, fueron "increíbles".

"No puedo hablar. Era un partido muy difícil. Una pena, han sacado dos rojas increíbles. Hay que recuperar. La próxima semana tenemos un partido muy importante y hay que recuperarse. La primera roja a Gabriel ha sido por hablar pero creo que no ha dicho nada. Pero es fútbol y hay que seguir siempre. La de Javi Guerra, él también se va por hablar y no he visto nada, no lo sé", apuntó en declaraciones a Movistar Plus.

Además, recordó que el Coliseum en un estadio "muy complicado" y alabó a quien fue su técnico, José Bordalás: "Es un entrenador muy fuerte y muy bueno. Sabemos que es un partido muy difícil y es una pena", señaló.

Getafe (Madrid), 8 dic (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Valencia, se mostró enfadado en rueda de prensa tras perder 1-0 ante el Getafe y declaró que su jugador Gabriel Paulista, expulsado al principio de la segunda parte, no tuvo que haber cometido la acción con la que vio tarjeta roja y dejó a su equipo con un hombre menos.

Baraja puso en duda la primera cartulina que vio su defensa en la primera parte y lamentó que su equipo, pese a reponerse y aguantar al Getafe con un hombre menos durante mucho tiempo, encajara el tanto de la derrota en el minuto 87. Además, declaró que hablará con Javi Guerra, también expulsado con roja directa en el segundo acto, para saber si le dijo algo al árbitro para abandonar el campo.

"Estoy cabreado, porque damos a entender que cuando haces un trabajo de 86 minutos y te quedas con diez después de una situación mejorable por nuestra parte, al final poner las excusas del árbitro... Pero la primera es amarilla es interpretable porque viene el árbitro, saca una tarjeta por protestar o por hablar un poco con Gabriel, que es el capitán. Y la segunda cosa, con amarilla, y lo hemos hablado al descanso, no puedes dar la posibilidad de que te puedan expulsar", dijo.

"Me cabrea que después de eso nos hemos repuesto con 4-4-1, hemos defendido bien y nos han hecho gol en una acción. Me cabrea que el equipo esté fuerte, que lo dé todo y que se valoren otras cosas diferentes a lo que ha pasado en el partido. Luego, pues la segunda expulsión tengo que hablar con Javi Guerra a ver qué ha pasado. Algo le habrá tenido que decir. Si ha pasado eso no tiene justificación", agregó.

"Paulista, la segunda acción con amarilla, no la puede hacer. Pero hay que ver la primera amarilla, que es por una protesta o por decir algo que tiene que hacer cualquier capitán. A mí me ha sacado una amarilla por preguntar por qué se la habían sacado. Nos han perjudicado. Claro que hay que ser duro. Dije que había que estar a lo nuestro y jugar antes del partido, pues ahora tenemos a dos jugadores menos para el próximo encuentro", explicó.

Baraja recordó que, desde que su equipo jugó con diez hombres por la expulsión de Paulista, el Getafe en ningún momento consiguió abrumar al conjunto ché porque no llegaba a su portería. Además, señaló que el Valencia estaba "defendiendo bien" y en una acción puntual, la del tanto de Borja Mayoral en el minuto 87, perdió el choque.

"Estamos compitiendo con nuestras armas. Sabemos de la dificultad de esta competición y de este campo. Hay rachas y habrá rachas durante la temporada difíciles de llevar. Lógicamente no ganar siempre condiciona todo y es algo que puede pasar. Tenemos que estar preparados. Pero la sensación a lo de Girona y a lo de hoy, es que no hemos estado a merced del otro equipo. Hoy el Getafe, estando con diez, no nos ha generado tanto", manifestó.

"Han sido superiores haciendo el gol, no mucho más. Hemos estado intensos y continuos. Hemos defendido bien con diez. Cualquier equipo que ha venido aquí no tiene posesión porque aquí es difícil es tener la pelota y generar ocasiones. Has ido un partido cerrado, ellos han tenido su acierto. La acción del gol, minuto 87, hay combatir esas jugadas porque están pendientes esta temporada", culminó.