Viernes, 8 de diciembre de 2023 (22.00 GMT)

La Fiscalía de Guatemala dice que las elecciones ganadas por Arévalo de León no son válidas

Ciudad de Guatemala (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala aseguró este viernes que las elecciones ganadas este año por el candidato presidencial Bernardo Arévalo de León no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral. La Fiscalía, a la que Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un "golpe de Estado" en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios "son nulas de pleno derecho" ya que "no fueron autorizadas" inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.

El Tribunal Electoral de Guatemala garantiza el resultado de los comicios, salvo opinión en contrario de la Corte

Ciudad de Guatemala (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala garantizó la victoria en las elecciones presidenciales de Bernardo Arévalo de León, pese a que el Ministerio Público (Fiscalía) declaró hoy "nulos" los comicios por supuestas irregularidades administrativas. La presidenta del tribunal electoral, Blanca Alfaro, indicó en una conferencia de prensa que los resultados están firmados y certificados, aunque puntualizó que una sentencia en sentido contrario de la Corte de la Constitucionalidad, máximo tribunal del país, podría anular su decisión.

La Fiscalía de Guatemala lanza un nuevo caso contra el presidente electo

Ciudad de Guatemala (EFE).- El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala un nuevo caso contra el presidente electo del país, Bernardo Arévalo de León, y pidió el retiro de su inmunidad, en el marco de los intentos por revertir la victoria electoral que cosechó el pasado 20 de agosto. La Fiscalía aseguró que Arévalo de León cometió una serie de delitos en la constitución legal y el manejo financiero de su partido político, el Movimiento Semilla, que habría sido inscrito en 2018 con supuestas firmas falsas de afiliación, por lo que lo acusa de falsificación de documentos, omisión de denuncia, desobediencia y obstrucción a la justicia.

La OEA condena "el intento de golpe de Estado" del Ministerio Público de Guatemala

Washington (EFE).- La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este viernes "el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala" por la tentativa de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales para anular las elecciones generales del país. En un comunicado, la oficina del secretario general de la organización, Luis Almagro, solicitó al presidente del país, Alejandro Giammattei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso que actúen contra los "perpetradores de este atentado", para "defender las instituciones y el orden constitucional".

Israel enfoca su ofensiva contra Jan Yunis, "bastión" de Hamás en el sur de Gaza

Jerusalén (EFE).- Israel intenta controlar Jan Yunis, "bastión" de Hamás en Gaza, en su ofensiva contra el grupo islamista. El número de muertos y heridos en la franja palestina sigue aumentando por cientos a diario. El Ejército israelí definió sus acciones en la citada ciudad del sur de Gaza como una operación "rápida, potente y focalizada".

Estados Unidos vuelve a vetar una resolución de la ONU para pedir el alto el fuego inmediato en Gaza

Naciones Unidas (EFE).- Estados Unidos volvió a vetar una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego inmediato en Gaza que había presentado Emiratos Árabes Unidos y en solo 24 horas fue apadrinada por 97 países miembros. Es la segunda vez desde que comenzó la guerra en Gaza que EE.UU. veta una resolución en este sentido, alineándose así con Israel, que argumenta que el alto el fuego serviría a Hamás para rearmarse y mantener cautivos a los 138 rehenes israelíes.

Alberto Fernández: "No estoy aquí para cargar culpas en otros"

Buenos Aires (EFE).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, enumeró hoy las dificultades que afrontó su Gobierno (2019-2023), que concluye el próximo 10 de diciembre, pero indicó que no son "excusas" y que no iba a "cargar culpas en otros". "Lo que faltó, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo que debimos hacer de otro modo. En todo tengo responsabilidad", expresó Fernández en un mensaje en cadena nacional para despedirse del cargo que este domingo dejará en manos del economista ultraliberal Javier Milei.

La CIDH cree que al liberar a Fujimori Perú rompió sus "obligaciones internacionales"

Washington (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticó este viernes la decisión de Perú de liberar al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía condena por graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de una decisión que contraviene "las obligaciones internacionales del Estado" e incumple las órdenes emitidas por la comisión", apuntó el organismo en un comunicado.

Rescatan a los militares supervivientes del accidente de un helicóptero en Guyana

San Juan (EFE).- Los dos militares supervivientes del accidente de un helicóptero ocurrido el pasado miércoles en Guyana y en el que murieron cinco de sus compañeros, fueron rescatados y atendidos por médicos en un aeródromo local, informó hoy la Fuerza de Defensa de Guyana. De acuerdo con la información brindada por fuentes militares, los supervivientes -identificados como el teniente coronel Andio Crawford y el cabo Dwayne Jackson- fueron sometidos a una revisión médica en el aeródromo Blakeslater y trasladados al aeropuerto internacional Eugene F. Correia.

Ricky Martin no enfrentará argos por agresión sexual ni violencia doméstica contra un sobrino

San Juan (EFE).- El artista puertorriqueño Ricky Martin no enfrentará cargos por agresión sexual ni violencia doméstica contra un sobrino que lo había inculpado de ello, informó el Departamento de Justicia de Puerto Rico. La prueba obtenida por la Policía de Puerto Rico y el Ministerio Público durante el curso de la investigación es inconsistente con las alegaciones y no sustenta las imputaciones, según el comunicado oficial. EFE

